保瑞創新高 觀光搶眼 航空三雄齊飛 7檔夯

台股今天（29）日收盤報15,769.76點，上漲68.28點，漲幅0.43％，成交量1,936.75億。

生技股王保瑞今天漲停作收，收盤772元，打破浩鼎在2015年創下的生技族群高點755元，同時也帶動醫藥族群的漲勢，中化生上漲7.89％，南光上揚5.54％，寶齡淨5.12％，睿生光電上漲4.00％；而生技新兵王子製藥以每股30元登錄興櫃，首日大展蜜月行情，盤中最高價衝上53.1元，較認購價狂飆77％。

內需題材持續發燒，觀光類股表現搶眼，餐飲類的王品上漲7.14％，聯發國際上揚3.11％，漢來美食漲3.03％，瓦城上漲2.81％，新天地漲了2.15％，包括豆府、亞洲藏壽司、八方雲集、六角等也都收紅。

觀光飯店的雲品上漲4.38％，寒舍漲3.56％，夏都上揚3.31％，晶華漲2.57％，遠雄來、國賓、晶悅、富野也有漲勢。

旅行社有雄獅上漲4.69％，易飛網上揚7.58％，鳳凰也漲了2.52％，山富和五福也雙雙收紅。

航空三雄也有表現，華航上漲2.34％，長榮航上揚1.69％，星宇航空漲了3.28％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計銘旺科、弘憶股、保瑞、德宏共7檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，觀光類及玻璃類股表現亮眼，分別漲2.78％及2.12％；百貨類股表現疲軟，下挫0.7％。。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔6％以上漲幅，其中4檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為銘旺科（2429）、弘憶股（3312）、展達（3447）、合機（1618）、科風（3043）、中化生（1762）、龍德造船（6753）、洋華（3622）、王品（2727）、虹冠電（3257）。

今日上市有12檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為創意（3443）、東哥遊艇（8478）、永道-KY（6863）、虹堡（5258）、喬福（1540）、康控-KY（4943）、精英（2331）、欣巴巴（9906）、華孚（6235）、智原（3035），今日無跌停。

上市成交量前10名個股依序為定穎投控（3715）、東元（1504）、聯電（2303）、緯創（3231）、三商壽（2867）、華航（2610）、新光金（2888）、群創（3481）、華孚（6235）、大亞（1609）。

上櫃有11檔6％以上漲幅，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為保瑞（6472）、德宏（5475）、萬旭（6134）、大汽電（8931）、正淩（8147）、寬魚國際（6101）、霈方（6574）、易飛網（2734）、晶悅（2718）、營邦（3693）

今日上櫃有12檔股票有4.5％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為富宇（4907）、易威（1799）、泰藝（8289）、駿吉-KY（1591）、岳豐（6220）、雙喜（5516）、宏太-KY（2924）、力旺（3529）、南良（5450）、虎門科技（6791）。

上櫃成交量前10名個股依序宏捷科（8086）、華星光（4979）、台半（5425）、穩懋（3105）、點序（6485）、擎邦（6122）、雙鴻（3324）、光頡（3624）、朋程（8255）、精剛（1584）。

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