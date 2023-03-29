3/29上市、櫃企業營運快報

今（3/29）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.元大金(2885)旗下元大證金獲中華信評授予長期發行體信用評等為「twAA 」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，評等展望「穩定」，在資本與獲利水準面，擁有強健的資本水準及穩定的資產品質，加上國內融資業務表現優異，彰顯金控資源共享充分發揮綜效。

2.金管會副主委蕭翠玲29日表示，針對金管會擔任虛擬貨幣主管機關，對象主要是「資產交易平台」，目前有三方式，包括訂定指導原則、要求平台擬出自律規範，以及其它部會共同協力。她表示，近期就會公布細節。

3.為擴增癌症治療產品線，友華集團（4120）29日宣布，以1,120萬美元取得昂瑞生技開發治療晚期卵巢癌免疫療法候選藥物Oregovomab的台灣代理權，也獲得在香港及澳門獨家行銷、銷售的優先權。

4.被動元件廠金山電今年將改選董事，大股東國巨集團關係企業凱美提名2席董事，另外關係企業同欣電獨立董事邱達勝也爭取金山電1席獨董。產業人士分析，泛國巨集團爭取金山電3席董事席次。

5.台灣證券交易所今天表示，台灣創新板自2021年7月20日開板以來，截至今年2月底，全市場合格投資人戶數已超過11.2萬戶，自然人合格投資人戶數已突破4.5萬戶。

6.國民黨立委林德福質詢關注景氣何時反彈，財政部長莊翠雲今天表示，第2季可能會有部分反彈，預期下半年會比較好。

7.政府普發現金六千元已於近日開放民眾上網登記，最快4／6就能入帳，瓦城泰統集團搶攻六千元商機，集結8大品牌祭出「瓦城驚喜六千放大術」超值優惠。

4月8日起至4月30日下載「wa10」APP，並前往品牌餐廳儲值六千元，即可領取總價值6,866元的驚喜禮包，內含品牌明星菜及人氣飲品兌換券，還有消費滿額即可現場折抵的美味金，總共高達32張電子優惠券。政府退稅發紅包六仟元，瓦城集團再加碼，雙倍奉還給消費者。