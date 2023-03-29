連年配息高殖利率股 宜進等29檔績優生

據統計，到目前為止，台股上市櫃股連10年（含2022年）以上配息有740檔，若進一步篩選2022年每股獲利（EPS）創上市櫃來新高，且成長爆衝（年增超過四成），依28日收盤價計算，目前現金殖利率超過5％，且過去10年平均殖利率在4％以上有29檔。

這29檔包括宜進、雙邦、鉅橡、昭輝、鈺齊-KY、拓凱、建準、弘帆、台星科、上福、希華、環泥、晶達、光隆、振樺電、興農、揚博、明安、泰博、德律、國眾、志豐、大甲、臻鼎-KY、晶采、漢唐、利機、博智、根基等，都是高殖利率的獲利績優生。

台股好公司「一籮筐」，儘管指數近來波動大，這幾十年來台股也歷經多次多頭及空頭，但好股不怕運來磨，每年依然繳出亮眼獲利表現，並配發穩定股息，換息殖利率優厚，打敗定存族，對於穩健長期投資的投資人來說，是極佳的標的。

篩選至少連10年以上配息的上市櫃股有740檔，其中，亞泥、福懋（上述2檔為連34年）、信大、遠東新及中鋼（上述3檔是連33年）是最佳代表，中鋼構為29年，盛餘、士電、大億、台達電、崇友、大恭、巨大等，都是連28年年年配息，另還有259檔是連20年以上至27年年年配息的好公司。

再從連10年以上配息公司篩選2022年EPS創上市櫃來新高，則有144檔，再進一步篩選這144檔中EPS獲利年增四成以上，則有上述29檔，其中，宜進年翻四倍成長最多，雙邦及鉅橡也年翻二倍以上，昭輝、鈺齊-KY、拓凱、建準、弘帆、台星科、上福等，則為EPS年翻一倍以上，都是獲利績優生。

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