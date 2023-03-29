3/29盤中熱門焦點股

今（3/29）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）聯詠拉回 法人老神在在

驅動IC大廠聯詠（3034）近期在高檔橫向整理，在大盤伺機萬六關卡之際，表現相對弱勢。該股周三開高震盪走低，迄上午11：36暫報下挫3.41%，令人側目。

從周線觀察，該前波在430元至500元之間的層層套牢浮不少，或係今年初來的波段漲幅已大後，在近期先行適度整理遠因，唯受惠面板剛性需求升溫，該股2024將打入蘋果供應鏈等利基，大波段行情值持續追蹤。

據海通國際證券日前的評估報告指出，先前市場傳出聯詠打進2024年進入iPhone 16 Pro供應鏈，該事件的實質影響恐比想像中更大，研判聯詠將產能分配給蘋果後將嚴重擠壓Android的供貨，屆時恐導致2024年OLED DDIC恐再度出現供需吃緊。

有消息指出聯詠2024年進入iPhone 16 Pro供應鏈，海通國際估計，該消息影響層面將比想像中大，主要是既有供應商南韓LX Semi(樂金半導體)短缺28奈米高壓產能，其供應商為台積電(2330)，預期聯詠將打進2024年iPhone 16 Pro的供應鏈，就是因聯詠有聯電高壓28奈米的LTA長約優勢。

即便如此，仍認為聯詠遠無法滿足蘋果的需求，因此，判斷聯詠將產能分配給蘋果之後將嚴重擠壓Android的供貨，因此，2024年OLED DDIC恐再度出現供需吃緊。

海通國際進一步指出，大尺寸面板漲價將啟動，預期2月下旬較小的TV品牌將被漲價，3月下旬TV面板或全面起漲，2季度漲幅可期，在此同時，NB面板已於1月回穩，當前部分NB品牌已完成庫存去化，預期第二季度報價也將啟漲。

換言之，面板廠的稼動率將可望提高，帶動DDIC(顯示器驅動IC)等零組件的需求回升。大尺寸DDIC方面，由於庫存偏低，估計下半年報價有機會調漲。整體來說，將聯詠目標價上調到480元，其中隱含逾8%股息殖利率。（時報資訊 王逸芯；工商時報 數位編輯）

（2）普發現金將至 王品、雲品等觀光族群大樂透

迎接普發現金，觀光飯店、美食餐飲、航空客運與旅社等相關族群，短多持續發燒。

周三早盤包括王品（2727）、六角（2732）、瓦城（2729）、漢來美食（1268）、雄獅（2731）、寒舍（2739）、雲品（2748）、八方雲集（2753）、新天地（8940）、夏都（2722）、晶華（2707）、遠雄來（2712）、國賓（2704）、華園（2702）、晶悅（2718）、富野（2736）、山富（2743）、五福（2745）、聯發國際（2756）、長榮航空（2618）與華航（2610）等，早盤短多氣勢如虹，值得持續追蹤。

不過，短期漲幅已大仍是潛在利空，因為類股本益比偏高，股息殖利率也普遍不高，高檔宜善設停利點。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：瑞信送暖喊上600元，強調下半年至2024年營收將強勢反彈，開高8元至533元，觸及5日線。

2.東元(1504)：智慧城市展強攻淨零商機，外資昨回補5751張，早盤放量彈漲、收復5日線。

3.興勤(2428)：三大法人齊買超，雖昨日突破150元關卡未守住，今早強漲5%，寫下14個月高點。

4.信邦(3023)：Q1營運戰新高可期，外資連6買合計741張，直衝326元創高。

5.泰碩(3338)：AI+電動車商機促使營運轉骨，2月EPS 0.23元，股價漲多未有休息之意，早盤強攻3%。

6.宏捷科(8086)：5G等應用將持續推升長線需求。PA族群集體走揚，股價一度觸漲停。

7.保瑞(6472)：今年EPS上看45元，股價強漲逾8%，續攀高峰。

8.神準(3558)：今年前進越南擴產，有望承接推升營運成長後盾，晨盤走揚3%。

9.日月光投控(3711)：AI算力大戰助攻，今年營運拚逐季成長，獲外資連5買，向上攀揚2%挺進112元，改寫1年高價。

10.南亞科(2408)：美光、SK海力士啟動減產，第二季DRAM估跌價10～15％，聞訊下跌1.4%，日K連3黑，跌落五日線。

11.定穎投控(3715)：公司樂觀今年營運，股價繼昨天漲停後續攻。

12.智原(3035)：矽智財（IP）題材降溫，股價盤整，未回到200元以上。

13.合機(1618)：綠能題材吸引買盤敲進，早盤帶量上攻，觸漲停價17.25元。

14.東碩(3272)：低基期題材短多，今早開高勁揚，站回5字頭，創波段新高。

15.朋程(8255)：IGBT缺貨喊漲，H2有望切入市場，今早改寫前高，股價挑戰200元。

16.大亞(1609)：本業營運正向、轉投資獲利可期，早盤開高急漲，強勢守5日線。

17.大同(2371)：子公司大同智能成為特斯拉充電樁合格建置廠商，今早利多不漲、跌逾1%。

18.儒鴻(1476)：今年毛利率看升，盤初衝破500關，隨後見壓漲幅收斂。

19.全新(2455)：法人看好智慧手機備貨回溫，調升評等及目標價，早盤走強5%，蓄勢挑戰百元。

20.大學光(3218)：將舉行法說會，股價會前暖場揚升4.6%。

21.汎德永業(2247)：去年獲利皆創高，每股純益18.28元，拿下汽車類股EPS王，今年前景樂觀，放量走揚3%，站上2年高價。

22.富邦媒(8454)：搶攻高端消費及連假旅遊潮，業績再添柴，外資連9買，早盤開高3%後遭獲利了結，拉回至平盤附近整理。

23.聯嘉(6288)：投信偏多操作，反彈3%，重登5日線。

24.漢唐(2404)：股息配發率僅7成上周五跳空跌停，利空消化+外資轉買，彈高2.5%。

25.雲品(2748)：旗下君品Collection「圓觀」 ，將於5月20日正式開幕，訂單看至明年底，激勵股價。

26.長榮(2603)：外資連兩天買超，股價穩在五日均線以上。

27.泰詠(6266)：外資連5賣月線卻有守，擴充兩岸SMT產能拚營運，反彈回35元。

28.點序(6485)：外資周二反手買超，股價強攻百元關卡。

29.茂達(6138)：受惠於TV、MB、NB等需求回補庫存，營運逐漸回溫，伺服器新品拚明年發酵，股價穩健。

30.王品(2727)：去年獲利佳並大方配利4.86元，普發六千元短期利多持續，股價在300元以上高檔續攻。

31.台聚(1304)：EVA報價看漲，外資周二買超1477張，股價續強。

32.天仁(1233)：冷飲旺季到，低檔買盤強勁，一早資金湧進推漲逾2%，站上所有短均。

（時報資訊 沈培華）

（4）轉盈題材發酵 星宇連兩日大漲

星宇航空去年財報日前出爐，年營收33.62億元，年增322％，雖第4季虧損縮小至10.43億元，但全年稅後仍虧52.71億元，每股虧損3.47元，不僅董事會通過不配發股利，每股淨值估算也僅剩3.26元，即使獲利與淨值表現不如同業，但股價卻連2噴，2天來已漲17%，今（29）日早盤更一舉站上34元。

即使有法人認為，星宇目前股價不合理，但不少網友指出，今年挾拚轉盈題材，加上反應歐美航線開航、旅遊旺季到來等因素，股價自然利空不跌，就有套牢網友直喊，「快來36（元）接我！」，但也有人提醒，這波應該是反彈而非回升，建議有賺到價差就要跑。

星宇開業迄今累虧121.42億元，超過逾半個股本，但公司仍維持擴充航線的既定政策，除去年利用整備期擴增基礎建設，完成航機修護中心及保稅大樓施工，也陸續開闢日本福岡、札幌及沖繩等3條新航線，復飛越南峴港航線，10月交機首架A350-900廣體客機，並投入高額訓練與驗證成本，為疫後市場做準備。

展望今年，星宇表示將繼續布局與規畫航網，在現有航線中加密航班、新增新航點，4月26日還將開闢首條越洋航線-美國洛杉磯航線，並強調未來會持續布局美洲航點，深耕商務轉機市場。

對每股淨值剩3.26元，一度引發網友熱烈討論，有人擔心「韭韭真的要洗飛機很久」，也有人建議飛機餐改成韭菜盒、韭菜水餃好了，或等股價跌到10元票面以下再抄底；但也不乏K董張國煒的鐵粉力挺，認為現在是進場佳機，看好只要靠增減資拉高淨值，股價會再飆、也有人喊淨值剩1元也無妨，買星宇就是買信仰，還說現在年輕人出國搭星宇才潮。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 李宗莉）

（5）急單駕到 宏捷科觸漲停

大陸低階智慧型手機補庫存急單到，宏捷科(8086)3月合併營收可望較2月大躍進，法人預估，宏捷科3月合併營收可望上看1.5億元，激勵今天盤中股價一度亮燈漲停。

宏捷科表示，雖然上半年業績略低預期，但全年可望維持去年水準，美系外資最新報告認為宏捷科以低價拿到訂單，市佔率可望提升進而推升營收，預期獲利仍是平平，將將宏捷科評等調為「持股續抱」，目標價上調至80元。

大陸低階智慧型手機經過一年多調整，庫存逐漸恢復正常，加上在印度及非洲銷售回溫，讓低階智慧型手機出現回補庫存需求，連帶手機PA也擺脫長達一年多的庫存調整壓力，急單終於在3月報到，讓宏捷科3月營收大躍進，法人預估，宏捷科3月合併營收可望上看1.5億元，月增50%，激勵宏捷科今天盤中股價一度亮燈漲停。

宏捷科表示，目前客戶沒有那麼悲觀，雖然4月可能仍須觀察，但整體訂單應可以維持2個月到3個月，下半年因進入傳統旺季，客戶預期有機會持續緩步好轉，有機會比上半年好，雖然上半年業績略低預期，但全年可望維持去年水準。

宏捷科營運脫離谷底，激勵今天盤中股價一度亮燈漲停。

美系外資最新報告指出，大陸低階射頻客戶庫存已趨於健康，且開始有小量下單給宏捷科，但必須觀察訂單可否持續，由於宏捷科在產品訂價上更靈活，可望增加市場佔有率，不過由於宏捷科以低價取得訂單，營收雖然改善，預期獲利表現平平，將宏捷科評等調為「持股續抱」，目標價上調至80元。（時報資訊 張漢綺）

（6）生技新兵發燒 王子製藥飆7成

生技興櫃又添新兵，王子製藥(6935)今(29)日登錄興櫃，每股參考價為30元，開盤一路狂飆，最高曾衝至53元，漲幅超過7成。

王子製藥是南寶(4766)子公司，營運採保健品、原料藥雙軌發展，2022年受惠中科廠取得廠證後開始量產，營運轉為盈。法人指出，2023年原料藥、保健品可望雙雙成長，營收、獲利都將維持高成長。

王子製藥2022年通過PIC/S GMP評鑑，原料藥可望擔綱未來成長主力。預期今年將取得3張原料藥認證，接下來每年可望通過2個新品認證，法人預期，未來5年將邁入高速成長期，至2025年時，原料藥的營收占比可望達5成左右。

在保健品方面，王子製藥今年營運聚焦在建置食品三廠，初步規劃為5層樓的千坪廠房，今年可望動工，工期大約需要2年。

王子製藥新竹廠，生產製劑藥、抗生素及多項合成原料藥，專營西藥原料藥(API)及中間體的製造販售，主要市場為日本、歐洲、東南亞韓國。（時報資訊 郭鴻慧）

（7）估H2優於H1 新普趨堅

新普（6121）周三開高之後欲小不易，盤中最高點一度來到314.5元，迄中場11：29市價暫報310元，仍上漲3.85%，表現不錯。

儘管今年上半年持續面臨客戶庫存調整，電池模組廠新普謹慎看待今年營運，不過新普科預期，下半年整體市場可望好轉，加上公司在客戶新產品佔比提升，新普科表示，將力拚今年不低於去年。

受到通膨升息，終端客戶清庫存影響，新普2022年合併營收為956.24億元，與2021年持平，營業毛利為153.26億元，年成長12.55%，合併毛利率為16.03%，年增1.78個百分點，營業淨利為105.12億元，年增13.2%，營業淨利率為11%，年增1.28個百分點，稅後盈餘為72.37億元，年增13.4%，每股盈餘為39.12元，創下歷年新高。

新普董事會決議2022年7月1日到2022年12月31日每股配息14.5元。

新普今年前2月合併營收為123.98億元，年減13.21%，新普科表示，今年整體大環境狀況不佳，上半年確實不好，不過公司在客戶端新產品佔比持續提升，預期下半年業績會比上半年好，全年營收將力拚不低於去年。（時報資訊 張漢綺；工商時報 數位編輯）

（8）2023營收拚雙位數成長 鈊象按讚

鈊象（3293）周三開高之後，無畏勢開高震盪走低，盤中始終持穩在平盤之上，清洗持股信心不足浮額，迄上午11：34的市價暫報568元，穩步揚升1.61%；該股盤中最高點，一度來到577元。

鈊象日前舉辦法說會，董事長李柯柱表示，今年1～2月營收年增16％，希望可以一直保持下去，預期在海外市場的成長推動下，2023年營收有機會呈現雙位數的成長。

鈊象去年度在美國推出新的第二授權平台，到去年第四季時，每月營收約有500萬元的貢獻。而東南亞市場的線上遊戲平台也呈現快速的成長。

商用機台之前因疫情之故，業續下滑，但今年因大陸解封，有機會成長，鈊象5月份將參加廣州AAA展覽，預期訂單的效益在下半年浮現。至於大陸市場目前也正在推出麻將相關產品，預期第四季時每月營收貢獻500萬元可期，另歐洲市場預期今年可以取得馬爾他的博奕執照，屆時即可以合法在歐洲部份國家推出博奕類型的線上遊戲。

鈊象2022年財報，合併營收為119.48億元，年增6％，合併稅後純益54.8億元，年增16％，每股稅後純益38.88元，較前年增加5.28元，年成長16％。日前董事會通過將配發股息35元，配發率90％。

日前該公司也公告將斥資18.3億元在新北五股區取得土地，預計二年後會興建大樓，為公司未來十年的發展預做準備。

根據鈊象的統計，目前產品營收貢獻度的排名，依序為明星三缺一、金猴爺、美國授權平台、東南亞授權平台、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺、SlotTrip等。以市場和地區來看，台灣占38％、美國占18％、大陸占19％，亞洲其他地區占25％。

李柯柱表示，台灣遊戲市場趨於飽和，與其大家搶同一塊大餅，不如積極擴展海外市場，因此，2023年將以發展國外市場為主力。(工商時報 何英煒；工商時報 數位編輯)