權王領軍 面板、PA轉強 台股早盤漲近百點

台股加權指數29日開在15,766.29點，權王台積電（2330）開在533元，雙雙開高，大型權值電子股包括聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）紛紛跟進，面板三雄、PA三雄早盤股價亦轉強，台股早盤指數呈現反彈，上漲近百點。

投資人評估美國監管高層對陷入困境銀行的評論、並在殖利率跳漲之際逢高出脫科技類股，帶動美國四大指數全面走軟。

道瓊工業平均指數3月28日終場下跌0.12％（37.83點）、收32,394.25點。那斯達克指數下跌0.45％（52.76點）、收11,716.08點。費城半導體指數下跌0.85％（26.31點）、收3,057.27點。

中信投顧指出，台股面臨長假效應壓力，28日指數下殺均見拉抬並留下影線，透露潛在擇機進場買盤信心不弱，倘若台積電能緊守3月22日突破缺口，並有效守穩月線支撐，而美股亦能維持目前箱型築底結構伺機突破，預期台股反轉重回跌勢格局機會不大。

國票投顧則指出，雖然清明連假在即，或將限縮買盤意願，不過，綜觀近期表現，台股上周創下2023年以來的新高，同時，外資仍鍾愛台股，近一周大買468億元，偏多意願強烈，以此來看，大盤後續還有見高機會，隨著第一季已來到尾聲，作帳行情進入衝刺階段，可留意集團、投信作帳股。

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