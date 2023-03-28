3/29盤前》航太事業挹注 這檔2023樂透

台股近期進逼萬六心理關卡，似近關情怯，使高檔追價買盤明顯觀望與保守。短期大盤在相對高檔橫向整理之際，市場的多、空因子將被放大檢視。

業內人士指出，目前看起來，個股依題材領先盤勢發展仍老神在在向前行。不過，波段股價所處的「位置」是否待修正，將是市場極短線見空非空，看多非多的心理障礙。總之，台股回歸基本面是趨勢，掌握多、空風向，仍是大波段獲利契機的不二法門。

台股今（3/29）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.退撫基金暌違四年後，再度公告將委託國內投信代操台股120億元，加計仍有150億元委外資金尚未撥款，合計退撫共有270億元最晚可望在今年第三季入市；另勞動基金手中也握有820億元委外資金，合計1,090億元政府基金，將伺機逢低注入台股資金活水。

2.英特爾（Intel）傳出將把旗下5G數據機晶片事業全數結束，規劃將把僅剩下的5G數據機晶片技術轉讓給聯發科及中國通訊模組廠廣和通，代表未來若要導入英特爾平台的OEM／ODM廠都有望採用聯發科的5G數據機晶片。

3.台積電連兩個交易日下跌，原本即將叩關的「巴菲特魔咒」546元價位，現在反而愈離愈遠。瑞信證券抓緊時機護航，先替第二季客戶庫存調整影響營運打下預防針，再強調下半年至2024年營收反彈強悍，逆勢調升股價預期至600元，與里昂、摩根大通證券共組台積電多頭護衛隊。

4.矽智財廠力旺電子（3529）與聯電（2303）宣布，力旺的可變電阻式記憶體（RRAM）矽智財已通過聯電22奈米超低功耗的可靠度驗證，未來可望應用在AIoT及行動通訊應用等終端使用的嵌入式記憶體解決方案，且力旺更指出，後續將持續擴大與聯電開發車用規格的RRAM，強化力旺在車用電子市場布局。

5.氣動元件廠亞德客-KY（1590）28日透露，由於需求比原先預期強勁，今年第一季營收可望較去年同期成長，第二、三季進入氣動元件銷售旺季，業績可望更上層樓。亞德客樂觀疫情趨緩、大陸解封後，今年線性滑軌業績可逐季成長，並規劃明後年跨足電動缸新領域。

6.上緯投控（3708）、東聯（1710）持續推展綠色新材料、特化布局，搭配釋股、資產處分利益入帳，獲利進補。上緯出清海洋風電風場持股，處分利益6.8億元有望於第二季前入帳；海能風場也於第一季完成47支風機安裝，將有認列出售股權里程金進帳。

東聯今年特化、氣體營收比重提升，加上處分高雄小港區土地預期獲利7.2億元，有助毛利率、業外收益提振進補。

7.中鋼構（2013）接單再傳捷報，接獲高雄三地集團位於高雄十全路的艾美國際城開發案鋼結構工程，加上已承接的富邦人壽北高雄商業區開發案的鋼結構工程，即將於今年6月起投入產製作業，估計這兩項工程鋼構總工程量逾8萬公噸，推升中鋼構訂單能見度到達年底以上，增添營運動能。

8.導光板廠茂林-KY（4935）舉行法說會，董事長李滿祥表示，2022年底感受到市場險峻，2023年不是很樂觀的一年，疫情影響減少，但通膨、升息、客戶端調整存貨等壓力浮現，公司設法克服，並且努力在四大產品線之外尋求新的應用領域。從訂單能見度來看，第一季、第二季狀況不好，下半年慢慢恢復，今年會一季比一季好。

9.汎德永業（2247）去年營收獲利皆創高，每股純益18.28元，更拿下汽車類股EPS王。汎德永業財務長紀千田28日表示，今年旗下BMW、保時捷品牌新車產品線更完整，且原廠供應乃至於貨櫃運輸等都趨於穩定，對業績前景看法比去年更樂觀。

10.老牌機電大廠東元、大同以節能解決方案搶攻淨零城市商機，大同集團強攻一站式永續淨零能源解決方案，鎖定私人工廠、住宅太陽能發電建置及電動車充電椿等，今年目標成長5成；東元則以客製化智慧節能解決方案、智慧能源監控，提供建築物與生產、工作場域綠能和減碳方案。

11.保瑞（6472）今年營運持續噴發，法人看好全年EPS將達35～45元，可望躍居生技獲利王，並穩坐股王寶座。保瑞董事長盛保熙表示，市值最大才有意義。目前仍專注於CDMO（委託開發暨製造服務）、全球銷售的布局，也持續洽談併購案。

12.伺服器及工業電腦PCB廠博智（8155）去年財報公布，每股稅後純益11.17元創歷史新高，董事會通過決議預計配發現金股利7.3元，創歷史新高，以28日收盤價126元計算，殖利率5.79％。

13.巨宇翔（2760）受惠體質調整汰弱留強，加上展店效益與匯兌收益挹注，去年獲利維持賺逾半個股本的水準，28日巨宇翔董事會決議擬配發現金股息5.17元，配發率89.91％，以28日收盤參考價86元計，殖利率為6.01％。

14.智慧城市展28日開展，資服業者凌群（2453）及訊連（5203）均參展。凌群主打AI及ESG，宣布2023年為「凌群減碳啟動元年」，另展示結合ChatGPT功能的智慧型服務機器人Ayuda。訊連科技則是展示People Tracker形體辨識技術，鎖定保全市場。

15.關鍵任務網路MCC解決方案公司星通（3025）28日召開董事會，除決議配發1元現金股利（內含0.06元資本公積發放之現金股利）外，還加碼通過減資案，每股加碼退還股款2元，等於每位星通股東每股都有3元大紅包輕鬆入袋。

16.市場轉弱、不少企業資本支出縮手，但受益於載板、半導體客戶投資需求仍強，設備廠迅得（6438）、群翊（6664）2022年均繳出亮眼的成績，今年前二月營收不畏景氣持續向下，仍維持年增表現，展望2023年兩家業者看好客戶需求仍在、在手訂單能見度高，對於後續營運看法不悲觀。

17.受惠於歐美解封帶動的航太事業回升，中美貿易戰帶來的伺服器轉單效應，jpp-KY（5284）去年度財報亮麗，每股稅後純益5.45元，創下歷史新高紀錄；由於航太事業仍舊暢旺，今年再加入航太維修訂單放量、數位加值機啟動換機潮，法人預期，jpp-KY今年度營收、獲利雙料成長無虞。(閱讀全文)

18.和碩5G專網及伺服器解決方案傳出捷報，和碩BG6總經理馮震宇表示，正與越南電信、印尼電信進行POC（概念驗證），第三季起伺服器也會進入市場，預計5G專網與伺服器年底前會有實質貢獻，另外，即便景氣不佳，馮震宇表示2023年和碩網通事業仍能比2022年成長。

19.新春年後台股行情亮眼，指數最高逼近「萬六」大關，投資人笑納獲利大紅包。不過，在短線不確定因素再度出現情況下，導致大盤回檔整理，在股市偏多、未來卻有風險的情勢下，元大證券指出，逢回可留意「元大台股領航N」（020020），以較低金額參與各大產業龍頭成長機會，且具經營體質穩健，下檔抗震等優勢。

20.聯發科董事長蔡明介28日參加台灣半導體產業協會（TSIA）與DIGITIMES共同發布「台灣IC設計產業政策白皮書」活動。

蔡明介表示，目前台灣IC設計產業受到全球各國開始透過補貼及低稅吸引半導體產業在地製造，加上少子化、教改後遺症及中國半導體業挖角等議題導致人才減少，呼籲政府能夠制定完整的台版晶片法案，鞏固台灣IC設計及半導體產業未來發展動能。

21.台北智慧城市展28日開幕，中華電信2023年特別邀請泰國電信、越南Viettel、美國電信商等近30家國際夥伴來台，將針對智慧城市解決方案，媒合電子五哥等多家中華電信的台廠合作夥伴，打入國際市場。

22.中國手機市場逐步復甦，繼產業界對PC釋出佳音，認為出貨量觸底、下半年將反彈，法人也看好智慧型手機備貨將回溫，近日對砷化鎵雙雄穩懋（3105）、全新（2455）調升評等、目標價；兩檔股價在28日雙雙逆勢大盤收紅，漲逾2％。

23.商總理事長許舒博28日說明商總大陸行成果。許舒博指出，這次大陸行，商總五大訴求都獲得對方正面回應，最大的突破是，對方承諾我方輸陸產品標示原產地可直接標示「台灣」，各地口岸規範也會一致性執行，且輸中食品資料不符時也會明確告知問題及原因，解決過去一直困擾廠商的問題。

24.石英元件廠泰藝（8289）繼去年營收、獲利都創下歷史新高後，今年在競爭加劇與營收占比最大的電信基地台市況不佳下，泰藝發言人兼財務部協理楊麗菊表示，將優先維持毛利率平穩，營收將比去年下滑、保守看待第二季與第三季營收，不過泰藝在網通、資料中心、車用的應用今年維持成長。

25.中租控股董事會28日通過二重大議案，一是盈餘分配案，將配發6.4元現金股利及0.2元股票股利，特別股則配發3.8元現金股利。二是間接持股70％的馬來西亞子公司Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.（CHBE）擬評估規劃首次公開發行馬幣普通股及申請在馬來西亞上市案，股東常會將在5月24日召開。

26.通膨衝擊消費，全球品牌廠庫存去化速度不如預期，國內成衣廠儒鴻（1476）、廣越（4438）、冠星-KY（4439）認為，在客戶下單動能降緩下，加上去年基期高，今年營收將會比去年減少或持平。

不過因原物料價格下跌、運輸費用減少，且高值化產品出貨增，樂觀今年毛利將比去年提升。（中性看待）

27.AR眼鏡光學廠佐臻（4980）因在AR眼鏡取得重大進展，帶動去年獲利大爆發，順利終結連五年虧損，繳出EPS 2.08元佳績。

展望今年，佐臻董事長梁文隆透露，繼去年推出第三代具眼球追蹤功能的AR眼鏡後，今年將朝輕量化前進，擬推出主打重量比原有款式少3成至4成的輕巧型AR眼鏡，以更貼近成為AR眼鏡平台服務商的目標。

28.台灣大哥大企業用戶事業群商務長吳傳輝28日表示，台灣大耕耘物聯網已超過五年，在5G AIoT的應用端已有近300個生態圈合作夥伴，5G專網的合作案已超過30個，洽談合作案也有30個，其中6成與製造業相關，其他醫療、物流及零售等合計占4成。2023年5G專網目標案量將倍增。

29.精密齒輪廠鈞興-KY（4571）去年EPS為6.66元，改寫歷史次高，28日董事會決議擬配發現金股息3.60元，配息率54.05％。鈞興透露，工業機器人及電動工具機訂單逐漸回升，對第一季營運審慎樂觀。

30.國內蛋荒持續延燒，農委會為補足缺口透過專案進口雞蛋，預計3月底前進口超過500萬顆蛋，包括全聯、家樂福超市均於28日宣布，將自29日起開賣進口蛋，其中全聯先於雙北門市開賣，每盒10顆68元，一次限買2盒，售完為止。

31.東鹼（1708）受惠肥料、航運兩大事業表現活絡，去年淨利達12.04億元、年增79％，EPS為4.84元，董事會通過擬配發現金股息3元，以28日收盤價42.95元計，殖利率6.98％。

東鹼看好國際市場供應廠商不多，積極投入開發新自製化學品業務，已建置年產約1.5萬噸的小蘇打產線，強化收益能量。

32.中華電信28日宣布，率先同業提供iPhone預設開啟VoLTE（Voice Over LTE）功能。

VoLTE（Voice Over IP）係指利用4G網路傳送語音服務，因為語音通話在4G網路上進行，最快1秒即可快速撥通電話，且聲音更立體、話質更清晰，更重要的是，不會因語音通話而降低上網速度，而使用Wi-Fi通話（Wi-Fi Calling）時，亦可同時使用Wi-Fi上網。

33.台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪表示，今年景氣就像天氣一樣、愈來愈暖和，下半年會比上半年好。目前全球通膨問題未緩解，整體供需仍不平衡，如果戰爭趨緩，金融秩序回穩，通膨可望解決。

34.德意志銀行宣布贖回二級（T2）票據，引發市場恐慌情緒，避險買盤湧入美債，近期不論公債或投資級公司債評級，債價皆彈升。若5月FOMC會議為聯準會最後一次升息，美債可望延續回升趨勢，法人建議，投資ETF的存股型投資人，可留意債券避險功能，同步操作「股債雙存」策略。

35.博鰲亞洲論壇2023年年會28日登場，論壇當日發表的旗艦報告顯示，作為世界經濟的重要引擎，2023年亞洲經濟體整體復甦步伐加快。報告預測，亞洲經濟體2023年加權實際GDP增長率為4.5％，比2022年增加0.3個百分點，成為世界經濟放緩背景下的一大亮點。

36.邊境解封，來台國際觀光客大增，讓台灣的百貨商場退稅額翻倍飆升，包括新光三越、遠百、遠東SOGO百貨、台北101、華泰名品城等百貨業者，前二月退稅額較去年同期均有數十倍的成長。業者分析，百貨消費以歐美、東南亞觀光客為主力，又以餐飲、香氛、精品為大宗。

37.宏碁（2353）旗下安圖斯科技，近年投入AI高效能運算服務及雲端解決方案成果逐步發酵，在既有商用伺服器、工作站及存儲軟硬整合解方業績隨疫情解封升溫之際，看好ChatGDP帶動AI熱潮將加速應用發展，可望為其挹注後市營運動能。安圖斯力拚2023年業績增長3成，亦預計於2024年底前公開發行、晉升集團IPO小虎隊。

38.在中美對抗以及美沙關係冷淡背景下，中國積極鞏固與阿拉伯和海灣國家關係。中國國家主席習近平28日與沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）通了電話，習近平指出，中沙關係正處於歷史最好時期，願為促進中東和平作出更多貢獻。

39.美國聯合日本、荷蘭等盟國封鎖中國半導體產業崛起，近日更傳出美方最快4月份將加碼制裁中國，這讓在中國市場有龐大利益的荷蘭微影設備巨頭艾司摩爾（ASML）陷入左右為難。中國商務部長王文濤28日向ASML執行長溫彼得（Peter Wennink）強調，希望ASML能為中荷經貿合作做出積極貢獻，並共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。（中性看待）

40.股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）周一（27日）申報資料顯示，過去幾日加碼買進西方石油（Occidental Petroleum）近370萬股，使得這家投資公司的持股增至23.6％，顯示波克夏持續看好油價後市。

B.利空因子：

1.美國鷹式升息卻加重壽險業「利差損」。由於升息造成壽險業投資的債券出現大量評價損失，到去年底約近3.9兆元，今年首季雖略有改善，但在計算資本適足率（RBC）時，仍是造成嚴重利率風險，同時由於金管會已規劃今年上半年利率風險計算再「加壓」，至少三家以上壽險公司半年報告急。

2.經濟部電價審議會日前通過電價調整方案，台電28日正式公告用電各級距收費價格，其中各產業最貴的電價，分別是工業用電採三段式時間電價在夏季尖峰時間每度收費7.03元，營業用每月用電3001度以上每度6.75元，民生最貴每月用電1001度以上的「豪宅用電」，每度7.69元。

3.上市櫃公司小心三大變革。金管會將推動機構投資人「揪團議合」平台，即所謂的「可成條款」，類似今年外資股東聯合對可成股利表達意見，未來集保公司將建置集體共同議合平台，讓機構投資人可在平台上登記揪團，對上市櫃公司應改善的部分一起表達意見，推動改善。(中性看待)

4.研調機構集邦科技（TrendForce）表示，由於部分供應商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已經啟動DRAM減產，預估第二季DRAM價格跌幅會收斂至10％～15％。

不過，2023下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM均價下行週期尚不見終止，目前原廠庫存水位仍高，除非有更大規模減產，後續合約價才有可能反轉。

5.清明連假將屆，加上美國科技股疲弱，台股28日雖有官股護盤買超36億元，但台積電、聯發科等權值股下挫拖累，季底作帳行情變結帳行情，加權指數險守15,700點、跌0.81％，外資及證券自營商大提款，中小型股成結帳標的，櫃買指數更大跌1.39％。

6.台美利差持續擴大，壽險外匯成本加重。金管會28日公布，2月壽險業單月花在避險工具（即換匯CS、無本金遠期外匯NDF）的成本，達新台幣（以下同）256億元，從去年12月開始，已連續三個月破200億元，前二月新台幣兌美元升值近2.3角，壽險整體外匯成本飆上773億元，創近六年新高。

因匯兌成本加重，可實現資本利得不多，壽險業從去年10月開始，已連五個月單月稅前虧損，五個月合計虧損逾1,500億元。

7.中央銀行23日宣布再升息半碼（0.125個百分點），中華郵政28日公布調整存款利率，其中影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」一段式利率突破2％大關，達2.15％，但因有減碼措施，減碼後為2.025％，而全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」最新利率拉高至2.06％，雙雙揮別1字頭。

8.房市買氣急轉直下，永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，各國央行貨幣緊縮政策、國內平均地權條例修法，購屋人信心保守，預估第一季全台交易量僅6.1～6.4萬棟，恐創下史上第三低量、年減幅則居史上第四，「量縮、價盤整」將是上半年房市主調。

9.美國消費數據及房市數據意外強勁，加上投資人對於銀行業前景仍存有不安情緒，華爾街股市28日開盤漲跌互見，2年期美債殖利率升至4%以上，使科技股承壓，美股四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數小跌37.83點，或0.12%，收32,394.25點；標準普爾指數小跌6.26點，或0.16%，收3,971.27點；那斯達克指數下滑52.76點，或0.45%，收11,716.08點；費城半導體指數下挫26.308點，或0.85%，收3,057.267點。（中性看待）

10.外界關心媒體議價進度，新聞產業28日與臉書母公司Meta進行第二輪對話會議，會上並無達成共識。

新聞產業公會對於Meta至今仍未具體回應台灣新聞產業的困境與訴求感到遺憾，Meta則認為動態消息看到的貼文中，只有不到3％是含有新聞連結的貼文。對此數位部次長李懷仁僅表示，這兩場對話的意見會交到下次行政院跨部會議來討論，惟時間仍未決定。

11.世界銀行（World Bank）27日發布報告示警，2030年前全球年均經濟成長率恐降至2.2％，創下30年新低紀錄，意味著全球將陷入「失落的十年」，除非政府採行雄心遠大的計畫，包括提升勞動供給、生產力和投資，才能扭轉劣勢。

12.早在矽谷銀行及瑞士信貸倒下震驚全球金融市場前，歐元區銀行就有緊縮放貸的動作，而今銀行接連爆雷體質堪慮下，未來幾個月貸款恐進一步收緊。

13.美國商務部27日宣布，半導體業者若想依照《晶片法案》（Chips Act）規定申請補助，必須先提交自家晶片新廠詳細的營收與獲利財測，以方便美國政府評估申請案件。

14.美、日兩國28日簽署車用電池礦物貿易協議，一方面讓日本業者受惠於美國電動車補助，另一方面也能分化中國在全球車用電池供應鏈的主導勢力，儘管拜登政府動用行政權跳過國會表決的做法，再度引來議員批評。

15.迪士尼公司自今年初宣布成本節約計畫後，便陸續裁撤業績不佳的非核心事業，就連先前被公司看好的元宇宙部門也遭到裁撤，該部門50名員工全部失業，反映元宇宙商機發展不如預期。

16.韓媒披露，由於中國面板大廠京東方替iPhone 15製造的OLED面板出包，蘋果公司已將訂單轉交韓國大廠三星顯示器（Samsung Display），而三星將在5月開始生產相關產品，比最初計畫提前一個月。

消息人士指出，京東方目前正面臨生產問題，包括前置鏡頭和感測器頂部周圍的漏光問題，蘋果因此轉向要求三星支援，而三星顯示器透過提前一個月開工來填補產能。

不過消息人士表示，儘管存在生產問題，京東方仍可能重返iPhone 15的OLED面板供應鏈，因為該公司正在努力解決漏光問題，並可能在一年內回歸。（中性看待）

17.不少投資人對ETF有興趣，但若要直接投資美國的ETF，會計師提醒，由於美國今年起對非美籍者賣出PTP類型標的，改依賣出價金課徵10％稅金，為免客戶被課重稅，銀行或券商複委託管道目前已全數停售美國PTP商品，部分ETF也包含在內。

18.美國資安大廠Fortinet針對全球及台灣共1,800家企業調查，業者指出，缺乏資安人才及技術，令企業遭致更多資安風險及安全威脅，其中更有接近5成（48％）的企業因資安漏洞，平均每家企業蒙受超過100萬美元（約新台幣3,000萬元）的經濟損失。

19.八方雲集（2753）創辦人林家鈺夫婦違反證交法判決出爐，士林地院28日依違反《證交法》判處林家鈺1年10月、妻子蘇淑幸1年8個月，均給予緩刑3年，夫妻倆要分別支付公庫500萬、250萬元。八方雲集公司表示，不影響公司營運。

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