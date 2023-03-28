連乾文│大盤上攻最大變數 仍是半導體

經濟事件分析：

美國矽谷銀行、第一共和銀行等相繼出事，歸究出事的基本原因就是套利交易失靈、或資產負債表管理失當，把存戶短期不穩定的資金拿去買長天期的債券，企圖獲得較高的收益，看似較安全的金融商品，但Fed從2022年3月升息以來連續九次升息從0％升至4.75％～5％，市場初估美國銀行整體因為升息、債券價格下跌造成帳面上的未實現損失可能高達6,500億美元，對資產品質較弱的地區性銀行衝擊很大。

這次Fed很積極處理，過去這一段時間Fed擴表達2,970億美元以上，自去年4月以來的說縮表已解除泰半，Fed透過貼現視窗，一周釋出資金由45.8增至1,528億美元，這比2008年約1,100億美元還高。第一共和銀行手中有450億美元資產，加上獲得Fed、小摩700億美元流動資金，另11家銀行救助300億美元資金，應可應付。

瑞士信貸火速被瑞士銀行合併，避免問題擴散，但約173億美元的額外一級資本（AT1）債券價值將完全註銷，估可能讓規模2,750億美元的銀行融資市場陷入糾紛中。不過美國將面臨經濟下滑壓力，估第1季GDP季減6.3％、年減0.9％，也將使升息壓力大減，升息已到頂機率大。

產業變動分析：

這次矽谷銀行衝擊事件，確實導致金融股大跌，但美股科技股尤其AI概念股如超微、輝達、微軟、谷歌等都呈現抗跌。谷歌推出有5,620億參數視覺語言模型PaLM-E，它能只需一句話就讓機器人去廚房抽屜裡拿薯片，PaLM-E 可以處理多模態信息，包括語言、圖像、場景表徵、物體表徵。

微軟投資的OPEN AI趕快推出GPT第四代，在律師考試擊敗90％考生、在生物奧林匹亞測試擊敗99％考生，GPT-4實現以下幾個方面的飛躍式提升，如強大的識圖能力、文字輸入限制提升至2.5萬字、回答準確性顯著提高、能夠生成歌詞等創意文本實現風格變化，雖未說明多少參數，估應有2,880億個參數；這次AI大升級估對電子股下半年景氣復甦應有很大幫助。

盤勢分析及選股：

大盤有盤頭疑慮，目前往上攻最大變數仍是半導體，近日外資報告對台積電有疑慮，里昂市調認為台積電第二季產能利用率在7奈米約40～50％、5奈米約50～60％，高盛也調降半導體評等，小摩估台積電第二季營收可能約季減5～7％，其實這比原估季減2～4％差，這影響台積電攻堅力道。

融券陸續開始回補，很多強勢股軋空力道減弱，如創意3月10日、中興電3月17日融券回補後股價力道減弱，保瑞3月28日也強制回補，生技股是大盤撐盤重心，若保瑞融券補完仍強勢表示非僅軋空而是走基本面長多，則生技股將成大盤重心。