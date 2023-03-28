上市公司產業類別新增4項 7/3起實施

證交所今（28）日公告修正「上市公司產業類別劃分暨調整要點」部分條文，新增四項產業類股，並自7月3日起實施。修正後之上市公司產業類別增為33類，將依各上市公司檢送之111年度財務報告，按新要點調整分類，上市公司產業類別調整名單將另行公告。

證交所表示，現行上市公司劃分為29項產業類別，考量新經濟產業應用科技日新月異及追求永續發展的營運模式，且為使具特色之上市公司發揮群聚效應，證交所爰新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等四項產業類別，並調整「觀光事業」名稱，以更貼切、清晰易懂之產業類別名稱使投資人易於聚焦，掌握產業脈動：

1.「綠能環保」：經衡酌國內外能源產業發展趨勢、政府能源政策及考量ESG與環境保護等永續發展之理念，爰新增「綠能環保」產業。

2.「數位雲端」：為促進數位經濟相關產業及因應後疫情時代創新產業之發展，另參酌數位科技應用（人工智慧、區塊鏈、5G等）之產業趨勢，其中雲端技術運算及資通訊安全於提升企業數位轉型時更是扮演關鍵角色，爰新增「數位雲端」業。

3.「運動休閒」：我國運動休閒產業受政策支持、企業推廣與自我意識等影響，各國亦愈來愈重視健康議題，運動休閒相關產品的應用也愈來愈多元，爰新增「運動休閒」業。

4.「居家生活」：受COVID-19新冠肺炎疫情影響，世界各地許多城市經歷居家隔離，尤在後疫情時代，國人追求高品質之生活形態，私人領域空間之設計裝潢需求大增，爰新增「居家生活」類。

5.調整「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」：現行「觀光事業」類涵蓋餐飲業、旅遊業、住宿業、育樂及遊樂相關產業等，為使產業類別名稱能更貼近公司之經濟活動，故調整名稱為「觀光餐旅」。

證交所指出，有關前揭調整要點，證交所除將加強市場宣導作業外，並進行修改電腦資訊系統、行情傳輸異動作業、增修國際證券編碼及編製指數等相關配套作業。

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