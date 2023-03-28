3月28日一分鐘強弱勢股

3月28日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

展達(3447)

9.95

受惠頻寬升級趨勢，PON、WiFi 6等寬頻網路傳輸設備出貨看旺

龍德造船(6753)

9.84

無畏軍工族群回檔，股價逆勢強攻漲停，突破百元大關

定穎投控(3715)

8.23

高密度連接板（HDI）產能滿載，首季營運將是谷底，Q2轉佳有望

雄獅(2731)

5.32

政府普發現金倒數計時，清明連假在即，出遊商機點火

茂矽(2342)

4.80

特斯拉傳採取 SiC與IGBT混搭，市場供應緊俏，IGBT族群受惠走揚

精英(2331)

3.85

集團傳成特斯拉充電樁最大建置廠，多方買盤點火，股價沿五日線走高

東哥遊艇(8478)

3.79

高端奢侈消費沒有不景氣，在手訂單創高，已排至2025年

大同(2371)

3.16

搭智慧城市展題材，大秀智慧能源、智慧醫療布局，股價連四日收紅

台聚(1304)

3.12

終端需求帶動，EVA第2季價格可望更佳，外資買盤敲進

南寶(4766)

2.80

去年獲利攻頂，公司決議配息10元，高殖利率題材加持

表：陳昱光

3月28日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

先進光(3362)

9.91

外資連五賣，調節壓力沉重，股價拉回面臨百元保衛戰

雷虎(8033)

9.86

被處置每20分鐘撮合，股價打落跌停，軍工概念股走勢分歧

巨有科技(8227)

9.46

高檔了結賣壓湧現，跌破平台整理區間，股價失守月線

永道-KY(6863)

7.44

蜜月行情暫歇，短打資金下車，外資著墨力道減輕

事欣科(4916)

7.25

軍工族群利多出盡，向上追價動能不足，回防月線支撐

東科-KY(5225)

7.12

股價挑戰波段新高失利，月線得而復失，外資反手調節792張

蒙恬(5211)

7.11

多方攻勢暫且休兵，30元整數大關不保，跌落五日均線

精剛(1584)

6.91

股價漲多賣壓出籠，外資大舉調節，回測前波跳空缺口支撐力道

高技(5439)

6.57

外資反手倒貨，股價爆量跌破5日、10日、月線三道關卡

智原(3035)

6.46

美科技股拉回，ChatGPT概念股賣壓加重，跌落200元之下

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組