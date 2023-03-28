3月28日一分鐘強弱勢股
3月28日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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展達(3447)
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9.95
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受惠頻寬升級趨勢，PON、WiFi 6等寬頻網路傳輸設備出貨看旺
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龍德造船(6753)
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9.84
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無畏軍工族群回檔，股價逆勢強攻漲停，突破百元大關
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定穎投控(3715)
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8.23
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高密度連接板（HDI）產能滿載，首季營運將是谷底，Q2轉佳有望
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雄獅(2731)
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5.32
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政府普發現金倒數計時，清明連假在即，出遊商機點火
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茂矽(2342)
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4.80
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特斯拉傳採取 SiC與IGBT混搭，市場供應緊俏，IGBT族群受惠走揚
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精英(2331)
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3.85
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集團傳成特斯拉充電樁最大建置廠，多方買盤點火，股價沿五日線走高
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東哥遊艇(8478)
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3.79
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高端奢侈消費沒有不景氣，在手訂單創高，已排至2025年
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大同(2371)
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3.16
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搭智慧城市展題材，大秀智慧能源、智慧醫療布局，股價連四日收紅
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台聚(1304)
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3.12
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終端需求帶動，EVA第2季價格可望更佳，外資買盤敲進
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南寶(4766)
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2.80
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去年獲利攻頂，公司決議配息10元，高殖利率題材加持
製表：陳昱光
3月28日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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先進光(3362)
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9.91
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外資連五賣，調節壓力沉重，股價拉回面臨百元保衛戰
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雷虎(8033)
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9.86
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被處置每20分鐘撮合，股價打落跌停，軍工概念股走勢分歧
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巨有科技(8227)
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9.46
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高檔了結賣壓湧現，跌破平台整理區間，股價失守月線
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永道-KY(6863)
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7.44
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蜜月行情暫歇，短打資金下車，外資著墨力道減輕
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事欣科(4916)
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7.25
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軍工族群利多出盡，向上追價動能不足，回防月線支撐
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東科-KY(5225)
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7.12
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股價挑戰波段新高失利，月線得而復失，外資反手調節792張
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蒙恬(5211)
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7.11
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多方攻勢暫且休兵，30元整數大關不保，跌落五日均線
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精剛(1584)
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6.91
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股價漲多賣壓出籠，外資大舉調節，回測前波跳空缺口支撐力道
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高技(5439)
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6.57
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外資反手倒貨，股價爆量跌破5日、10日、月線三道關卡
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智原(3035)
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6.46
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美科技股拉回，ChatGPT概念股賣壓加重，跌落200元之下
製表：陳昱光
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