外資賣超20億 台股整理 7大族群仍吸睛

外資賣超20億 三大法人賣超台股41億元

外資等三大法人周二（3/28）合計賣超台股41.44億元。包括外資與陸資賣超20.12億元；投信法人買超3,772萬元；自營商自行買賣部分係賣超12.41億元，避險部分係賣超8.71億元，合計單日賣超21.12億元。

業內人士指出，依歷史經驗觀察，台股在5月報稅季節前，若已先行大漲一波，則4月至6月的盤勢，大多處橫向區間整格局，而在適度整理後，盤勢再依景氣趨勢回歸基本面發展。

例如去年下半年景氣係下行趨勢，使大盤一路呈震盪盤軟架構，但今年下半年，受惠疫後大解放與美國短期利率具下修空間，市場多被預期景氣將處向上調整期，因此，盤勢有機會在H2伺機挑戰前波高點萬八高檔區，預期電子仍是主流，金融與傳產則處輪動穩盤角色。題材股方面，包括元宇宙、低軌衛星、AI聯器人或物聯網、電動車、儲能（綠電）、高速運算與軍工概念等族群，值得持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

電子熄火金融抗跌 台股收跌128.83點力守15,700點

台股今天開低走低，指數在電子股賣壓湧現下跌幅擴大，低點至15685.59點，尾盤跌幅收斂，終場力守15700點整數關卡；盤面上較抗跌的族群分別為金融、觀光等類股。

加權指數今天收在15701.48點，下跌128.83點，跌幅0.81%，成交值新台幣2108.38億元。

金融類股今天表現抗跌，終場小漲0.17%，反觀電子股熄火，終場台積電下挫6元，收在525元，跌幅1.13%；聯發科、大立光收黑，鴻海在平盤震盪，終場小跌0.5元，以103元作收。

全民普發6000元題材激勵觀光類股及航空雙雄表現，觀光族群終場上漲0.26%；華航、長榮航小漲作收。

（中央社）

《盤後解析》清明前雨紛紛 整理時間長短1線之隔

清明長假前，台股今日續由空頭掌兵符，電子股權值股熄火，神山台積電(2330)再帶隊概念族群及電子權值大軍下行，聯發科(2454)跌幅也在1%以上，軍工概念股的雷虎(8033)跌停，族群失去電力，季底作帳行情近尾聲也引爆上櫃短線漲多個股調節賣壓，盤中大盤指數一度下殺至15685.59點、櫃買指數也探至210.65點，雙雙丟失5日線。

盤面僅剩觀光、金融、油電等少數族群撐場，終場大盤收15701.48點，跌128.83點，總成交值2108.39億元；櫃買市場收210.93點，跌2.98點，總成交值878.42億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，長假前效應，買盤較為遲疑，台股今日陷入整理，大盤回檔失守5日均線，漲勢有止步的跡象，但尚未明顯破壞多頭線型，不過，若是未來10日線沒辦法放量止穩，後續拉回整理時間將加長。

盤面上，台積電收在525元，下跌1.13%；聯發科收在766元，下跌1.79%；大立光(3008)、世芯-KY(3661)等高價股紛紛收黑；軍工概念股的雷虎(8033)收在跌停板58.5元，相關概念股的寶一(8222)、精剛(1584)收盤跌幅在49~6.9%不等。

另外，航空雙雄仍見多頭火重，華航(2610)收在19.25元，上漲0.52%、長榮航(2618)收在26.75元，上漲0.38%；春假旅遊商機大，觀光族群人氣旺盛，雄獅(2713)收在138.5元，上漲5.32%、燦星旅(2719)、王品(2727)、山富(2743)等紛紛收紅。

分析師指出，美國矽谷銀行引爆中小型銀行出現倒閉危機，雖然政策和大銀行雙出手後，銀行業信心危機暫告一段落。不過，清明長假在即，投資人擔心後續還有未爆彈，也不肯進場，台股拉回修正的壓力大，預期15,600點將是強弱關卡。

（時報資訊 郭鴻慧）