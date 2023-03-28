IGBT概念股剽悍 茂矽、強茂擁利多

「漲」風夠勁 IGBT概念股剽悍、茂矽扮主攻手

台股今（28）日在電子權值軍團續弱下，多頭節節敗退，一度丟失15,700關，大多數類股也紛紛投奔空頭，惟IGBT概念股受缺貨、漲價消息護持，今日漲勢仍相對剽悍，盤初茂矽（2342）率先噴量觸及漲停，帶動強茂（2481）隨之帶量走高、重返70關，朋程（8255）也積極向200關挺進、改寫近11月高價，惟健策（3653）短線漲多且兵臨500大關，股價開高走低，表現相對疲弱。

IGBT模組近期傳出缺貨、漲價消息，引爆多頭追捧相關概念股。據研調指出，目前市場推測主因為電動車、太陽能及儲能市場蓬勃發展，尤其許多太陽能、儲能案場在近幾年大量興建，在相關併網設備及逆變器都需要用到大量IGBT模組，因此造成缺貨問題，也促升了相關零組件價格。據研調報告指出，全球IGBT市場在2020年的規模約為57.6億美元，預計到2025年將成長至79.4億美元，年複合成長率為6.6％，而亞太地區為全球最大的IGBT市場。

茂矽（2342）挾漲價題材，股價自3月中旬掀起一波漲勢，逐步收復各短均，今日更是人氣噴發，推升股價開盤約15分鐘即攻上漲停49.2元，11:30過後，成交量已逼近3萬大張。茂矽2022年營收21.51億元，年增10.22％，創近11年新高，EPS 3.53元。茂矽在IGBT傳出供不應求下，擬調漲代工報價約一成，日前則於法說中表示，目前車用及工業用產品需求相對穩定，預期先前簽訂的客戶長約（LTA）的整體風險可控將續攻車用、工業用及高端金氧半場效電晶體（MOSFET）應用市場，其中車用產品比重預期可望較去年的27％再提升。

強茂（2481）股價連跌3日後，下方月線有撐，今日帶量彈回5日線上、並收復70關。強茂主要業務為碳化矽（SiC）二極體、中低壓的SGT MOSFET、高壓SJ MOSFET，並聚焦新能源的太陽能特殊封裝產品，同時還有650V、1,200V的IGBT，且積極搶進車用市場。強茂今年上半年營運仍將持續受消費性市場需求低迷影響，加上比亞迪傳出削減訂單，上半年業績恐將低於去年同期水準，惟強茂預估，今年車用產品占比可望拉升到25％到30％，在新產品挹注下，今年營運可望擺脫去年下半年谷底，力拚全年營運勝去年。

（時報資訊 李慧蘭）

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