3/28上市、櫃企業營運快報

今（3/28）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.東元(1504)集團參加今天舉行的2023年智慧城市展，今年以「智慧相隨、城市永續」為主題，並且受邀在「淨零城市展」的ESG優良企業主題館，提出不同的解決方案為企業與智慧城市打造更美好的永續環境。

總經理范炘指出，東元協助不同產業類別的企業，依需求客製化智慧節能解決方案、智慧能源監控、以及協助企業快速建立完整永續能力的ESG-Ready平台等，提供建築物與生產、工作場域最佳的綠能和減碳方案。另外綠色運輸主題方面，包括展出電動巴士動力系統，以及綠色智慧物流。

2.雲品國際（2748）旗下宴會平台君品Collection新據點「圓觀」（Palazzo Colonna），將於5月20日正式開幕，主打國際級豪宅式餐飲管理，更以全包式婚宴與露天田園景觀設計攬客，預售期訂單已破70場。

因解封後宴會場地需求大，即將很快即可銷售超過100場，訂單能見度已到2024年12月，目前最受歡迎的價格為每桌23,990元＋10％含證婚的全包式宴會服務，可同時享用帝王蟹與波士頓龍蝦菜色，未來平均桌價將落在27,000至30,000元間，也將改寫台中豪宅式宴會的新高價位。

3.隨著記憶體及邏輯元件需求疲軟，12吋晶圓廠產能今年成長可能趨緩，增幅約6%，國際半導體產業協會（SEMI）預期，2026年12吋產能仍將達月產960萬片，創新高。其中，美國產能占全球比重將自2022年的0.2%，竄升至近9%。

4.宏碁資訊(6811)結盟全球超過200家優質軟體合作夥伴，提供客戶數位轉型與備份、恢復和數據管理等現代數位資產保護解決方案，獲Veeam頒發「白金級頂尖銷售夥伴」，證明宏碁資訊在資產保護領域的傑出能力。

另外，橘子(6180)集團旗下資安防護公司果核數位子公司HyperG核智安全科技，自研手機資安防護系統appGuard歷時2年正式取得國際IT產品安全性認證Common Criteria(安全評估共通準則，簡稱CC認證)的EAL2等級認證，為橘子集團首個取得此認證的App資安產品。

5.恒耀(8349)周一召開法說會，去年獲利連續4年上揚，年度EPS升達4.3元。電動汽車需求強勁增長，金屬零件與電動汽車相關的銷售額上升，展望2023年營收，受到電動汽車的需求強勁、平均售價成長和大批量產等正面因素影響，法人預估，第一季可望落底，恒耀營收將逐季成長，評估第二季平均單月營收將站穩十億元大關，今年營收可望成長1成。

6.延續台中購物節第四屆登錄消費金額突破358億元，年年屢創歷史佳績，今年第一波台中市抽好康活動又來了！

自4月1日至5月31日期間，於台中市店家購買具「節電標章」及「能源效率分級標示1級」之電器產品，並於6月7日23時59分前線上登錄發票，台中市政府經發局將加碼抽出iPhone 14、電子鍋、空氣清淨機器等總值超過10萬元的好禮。

7.晶鑽生醫（6815）去年營收創新高，惟受到通膨因素，代理醫材及自主研發線材原料雙漲影響，歸屬母公司稅後淨利3,338萬元，年減20.35％，EPS1.35元，擬配發每股1.213元股利，其中股票1.091元、現金0.122元。

此外，為擴大營運規模、引進策略性投資人，提升競爭力，董事會也通過在300萬股額度內，以私募方式辦理普通股現金增資案。

8.近年高雄房價飆漲，但，2022年高雄大約有7成的購屋族，年收入均不超過百萬元，其中，又以年收不到60萬元的小資族最多，約占全部房貸族的3到4成左右，換句話說，高雄大多數的購屋族，都是年收入處於低標的小資族，至於總價800萬元前五大購屋熱區，三民區交易占比近2成，可謂小資族最愛購屋樂園。

9.商總理事長許舒博28日說明大陸行成果。這次大陸行，許舒博指出，商總五大訴求都獲得對方正面回應，金融部分，獲得大陸銀行保險監督管理委員會副主席周亮明確回應，對台灣的金融企業應該要比對外資更優惠，也會盡量滿足實體企業對金融的需求。

10.在大陸重慶地區經營預拌混凝土廠的永固-KY（5546）公布2022年財報，稅後淨利0.6億元，EPS為0.66元。

永固董事會決議通過今年每股將配發1.5元現金股利，以永固28日收盤價價41.6元計算，現金殖利率為3.6％。