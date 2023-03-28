清明連假+日本櫻花季 多頭點火觀光航空股

清明連假即將到來，加上目前又是日本賞櫻旺季，觀光航空股28日成為多頭點火標的，航空三雄華航（2610）、長榮航（2618）、星宇（2646）早盤股價強勢，其中星宇一度漲幅逾10％，旅行社股則由雄獅（2731）領漲，帶動山富（2743）、燦星旅（2719）股價同步走強。

星宇27日董事會通過去年財報，全年營收33.62億元、年增322％，第四季虧損較前三季明顯縮小，全年稅後淨損52.71億元，每股淨損3.47元。

星宇去年開闢日本福岡、札幌及沖繩等三條新航線，復飛越南峴港航線，預計今年4月開闢台北-仙台航線，規畫新闢亞洲旅遊航點，同時首度插旗北美首航台北-洛杉磯，航點將擴增至17個；下半年將增闢舊金山，紐約等北美城市評估中，全力搶攻北美-東南亞逾12億人轉機市場。

星宇股價自3月初回檔以來，一路呈現量縮盤跌走勢，28日出現睽違已久的帶量大漲走勢，早盤股價最高來到33.5元，盤中漲幅一度超過2％。

看好航空市場逐漸復甦，華航客運航班數持續增加，以東北亞而言，總計台灣出發每周將有約150班往返日韓；兩岸航線3月26日起陸續復飛桃園-深圳及廣州；長程航線部分，桃園－羅馬自3月26日起復飛，每周提供3班往返服務，7月18日則開航布拉格；北美地區包括安大略、紐約等持續增班，衝刺疫後海外旅遊商機。

華航近期股價外資及投信站在賣方居多，股價在19元附近嘗試築底，28日早盤多方點火，最高一度來到19.65元，以技術面看，若19元能守穩，股價有機會向上攻堅。

在旅行社股方面，雄獅董事會日前已通過去年財報並通過不配發股利，去年全年營收33億元，稅後虧損6.84億元，每股稅後淨損8.91元。不過，隨著去年10月國境開始解封，出國旅遊的客人持續增加，雄獅積極搶攻客源，今年1、2月的營收已達21.11億元，年增470％，法人推估今年第一季業績不看淡。

雄獅去年虧損又沒有股利，但近期股價逆勢上揚，外資及投信同步站在買方，28日股價一度衝高到142元、創下波段新高，漲幅超過5％，成為28日台股盤面焦點。

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