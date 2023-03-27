PC現生機 H2出貨看增20％

摩根大通證券指出，近期陸續觀察到NB ODM廠建立庫存進度優於預期，加上通路端庫存與PC品牌方面都傳來正向消息，認為PC產業浮現一線生機（Green shoots）；對照摩根士丹利先前翻多PC半導體後市，PC、NB復甦共識度正在提高。

過去二個月以來，摩根大通證券於PC供應鏈數據中發現一些正面跡象，像是第一季NB ODM建立庫存與補貨PC用IC訂單，較預期來得更優。值得注意的是，儘管PC終端需求依然相對疲弱，NB通路端庫存已經逐步降到正常水位，而且PC品牌廠計劃自第二季起推出新品，開啟新一波新產品循環，都是相當正面的訊息。

摩根大通進一步分析，就算NB ODM第一季建立庫存比想像好，但評估單季終端銷售出貨量仍可能年減1成以上，主要是新興市場受制於通膨壓力，PC需求放緩，成熟國家的訂單復甦也相當有限；不過，市場對大陸需求復甦的期望有愈來愈高的傾向，更把即將到來的618購物節視為下半年需求狀況的風向球。

摩根士丹利證券也認為，PC市況與消費者支出息息相關，隨大陸解封，當地消費者對其未來12個月的收入樂觀情緒轉強，看好消費性電子產品有進一步受惠機會。

整體而言，摩根大通預期，受惠季節性因素，PC下半年出貨量將比上半年多20％，基期回歸到疫情前的2019年下半年水準。

觀察NB通路情況，摩根大通的調查顯示，通路經銷商已經變得更加保守，尤其考慮到資金成本較高、終端需求不振、產品價格下跌等因素，對庫存水位的控管正常值由八至九周，壓低到五至六周，因此，預計NB通路庫存於第二季終將回歸正常位階，假設終端需求沒有出現太大的變化，則下游廠商第三季拉貨動能可望出現雙位數季增幅度。

另一方面，零組件價格從2022年第二季開始修正，除了記憶體跌價與PC用IC價格折扣，摩根大通還觀察到，英特爾、超微（AMD）的傳統CPU第一季降價10％～15％，預計在第二季庫存正常化後，PC品牌廠將從第三季起開始享受物料清單成本降低帶來的好處。

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