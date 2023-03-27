服務業怎存股 網推布局1族群+1檔ETF

餐飲業、服務業工時長又是排班制，幾乎無法像一般非服務業的人一樣有時間緊盯投資數字的變化。有網友表示，自己從事餐飲業，平時沒空研究股市，但因故突然開始想投資；他表示，想從定期定額入手，想請了解服務業、餐飲業的網友給些建議。網友看法相當一致，都建議「定期定額」並表示，可定期定額買一些金融股或大盤型ETF像006208，扣款日1萬元以下手續費只要1元。

有網友在Dcard上以「服務業的大家都是怎麼存股的呢？」為題，想請網友給點建議；原Po表示，「是這樣的本人目前從事餐飲業，大家也知道餐飲業都是要從早忙到晚的，而且是非常消耗體力活的工作」，並表示，「總之時間通通都被工作佔滿了」；他接著提到，「因為前陣子家裡出了一點事，突然意識到理財的重要，所以手上微薄的存款就想要拿來做點投資；不過也因為要上班實在是沒時間研究股市的相關資訊，也沒有時間看盤什麼的，上網爬文後打算從簡單的定期定額開始」，因此，他想問，「跟我一樣從事餐飲業、服務業的人都是怎麼存股的？」

此外，他也表示，「我自己目前是還沒有證券戶，但也沒有時間臨櫃辦理開戶，請假非常麻煩」，他也好奇，「有辦法說不到現場就申辦證券戶嗎？」

結果，過去有相同經驗的網友回應，「換工作，我在做服務業的時候根本沒心思考慮理財，也沒什麼財可理」；而網友們給的建議也相當一致，紛紛表示，「我自己都是定期定額買一些金融股欸，佛系存股…比較不會有股價漲跌的壓力也比較保險！」、「沒時間看盤真的就定期定額最實在、也最適合你，我定期定額006208，扣款日一萬元以下的話手續費是1元，這是目前優惠不確定之後會不會改；如果真不懂建議你找個平日休假日去詢問，這個時間很值得投資」、「推定期定額，如果沒有太多時間的話可以定期定額買股！」、「定期定額」。

至於原Po提問的第二個問題，網友建議，「我有台新跟國泰證券，國泰完全沒有去到現場直接網路申辦即可」、「辦網銀啊！就不用親自去開戶」。

（旺得富理財網 李澍）

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