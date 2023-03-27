東哥遊艇強力軋空 網友:股價快追上台積了

東哥遊艇（8478）股價火力全開，27日再攻漲停來到528元新天價，股價已直逼護國神山台積電（2330），網友驚嘆「東哥再一根就要超越台積電了」、「長榮看不到東哥車尾燈惹」。由於目前東哥券資比高達64.89％，加上目前價量仍未失控，軋空走勢愈演愈烈。

東哥去年營收55.55億元，稅後淨利17.53億元，年增1.05倍，EPS高達19.93元，獲利和EPS都創下新高。公司上周五（24日）公布今年1月自結獲利，單月稅後淨利1.36億元，年增4.4倍，單月EPS1.54元。

東哥近四個交易日外資連續站在買方、總計買超5322張，值得注意的是，東哥券資比從3/21日的36.06％已大幅攀升至3/24日的64.89％，東哥將於今年6月12日召開股東會，依照規定，融券最後回補日在停止過戶日前六個營業日，也就是說，預計在清明連假後，融券將強迫回補。

東哥27日股價開高震盪走高，終場大漲48元、以528元做收，再創新天價，由於目前量價並未失控，軋空走勢愈演愈烈。

東哥再創新天價引發網友關注，紛紛表示「東哥好扯喔」、「東哥股價快追上GG了笑死」、「長榮看不到東哥車尾燈惹」、「AI人工智能遊艇豪屌」、「東哥空軍不知道畢業幾輪了」、「東哥真大哥」、「東哥太扯了…肯定隔日沖..明天應該很精采」、「東哥再漲下去就要變成0050一份子了」。

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