清明會變盤?內行:這2類股先忍痛獲利了結

台股在清明節後的上漲機率，明顯較節前低，「清明變盤」呼應台股「五窮六絕」魔咒，而今年是否會出現「變盤」，正是投資人關注的焦點。資深證券分析師建議，今年以來，遇到長假都會擔心國際因素，短線上具較好漲幅的股票可以先獲利了結，例如漲多的AI概念股、軍工概念股等。

美國即將公布個人消費支出物價指數（PCE），歐洲消費者物價指數（CPI）也將出爐，加上清明連假將至，台股追價力道不足，觀望氣氛濃，今（27）日台股下跌84.39點，收在15,830.31點，成交量2,109.557億元，萬六前裹足不前。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，近一波彈升走勢，帶動台股本益比回升至合理水位，台股本益比在去年一度滑落至 10倍以下的低檔水位，而去年 10月起反彈至今，台股本益比已回升至 15.7倍，符合長期均值 15.4倍，預料後續呈現緩漲格局。

投資人短線上可關注產業趨勢明確的資料中心、伺服器等類股，資料中心概念股有緯穎（6669）、創意（3443）、嘉澤（3533）、信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）、智邦（2345）等，伺服器概念股包括鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、建準（2421）、奇鋐（3017）、力致（3483）等。

多頭力拱的軍工概念股，連假前可能會有獲利了解賣壓，短線先獲利了結，後市再逢低承接，採波段操作模式，軍工概念股包括星通（3025）、事欣科（4916）、全訊（5222）、寶一（8222）、jpp-KY（5284）、漢翔（2634）、榮剛（5009）、公準（3178）、上銀（2049）、中興電（1513）、豐達科（3004）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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