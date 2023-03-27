軍工需求點火 事欣科暴衝逾6％

工業電腦廠事欣科（4916）受惠軍工概念股全面噴出，27日盤中股價大漲逾6％，一舉突破35元整數大關，創近16個月新高。展望後市，公司在手訂單能見度高，國防航太將是今年主要成長動能之一，業績有望逐步向上。

事欣科2月營收重返3億元整數大關，達3.02億元，月增33.75％，並較去年同期大幅成長91.19％，增幅位居IPC前段班，累計前兩月營收5.29億元，年增71.64％，3月預料維持強勢表現，首季營收年增將維持高雙位數成長。在國防工業、航太及博弈三大產品線持續熱絡，帶動整體業績上揚。

據悉，隨著全球軍事發展持續朝向無人機應用趨勢，以及俄烏戰爭開打逾一年，持續消耗軍用設備庫存，事欣科近年已透過當地系統整合商提前打入生產無人直升機的美系軍工業者。法人看好，公司在墨西哥廠生產優勢下，可望進一步擴大出貨動能。

事欣科日前董事會通過去年財報，由於疫情及缺料影響高峰已過，加上軍工等客戶回補庫存需求顯現，去年第四季營運成長皆以倍數計算，單季營業毛利2.07億元，季增1.48倍、年增1.68倍；營業利益0.88億元，較前一季轉盈，季增5.6倍、年增24.32倍；稅後淨利0.58億元，單季EPS達0.7元，賺贏前三季累計0.51元。

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