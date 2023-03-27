股東紀念品比一比 這1家讓貓奴瘋狂

股東紀念品比一比 這幾檔周五前還能買 大魯閣CP值高 這家讓貓奴瘋狂

投資人買股票不只注重成長性與配息，也相當重視股東紀念品的CP值。據HiStock嗨投資整理，有91檔個股只要在本月31日(含)前成為股東就有領取股東紀念品的資格，各企業的股東紀念品相當多元，有的送保養品、按摩器材幫股東顧面子，有的則送超值抵用券；其中最吸睛的是，29日(含)前買進聯電(2303)股票，就有資格領到咖波貓愛地球碗組，許多愛貓的網友直呼，「只好買一張了」。

據嗨投資整理，28日為股票最後買進日的個股包括中電(1611)、佳世達(2352)、鼎元(2426)、國產(2504)、單井(3490)、瑞鼎(3592)、上緯投控(3708)、健亞(4130)、永捷(4714)、正文(4906)、元山(6275)、宇瞻(8271)等；其中，中電、鼎元、單井、瑞鼎、上緯投控、健亞等都送出35至50元不等的超商商品卡；另外，正文送出「360度吸盤手機支架」也相當吸引人；元山則送出修容套組。

29日為最後買進日的個股包括台泥(1101)、台苯(1310)、大魯閣(1430)、聯電(2303)、緯詮電(2436)、國票金(2889)、聯詠(3034)、欣興(3037)等53檔；其中，大魯閣提供「800元消費抵用券」及8張「每月買一送一券(限下載大魯閣APP領取)」受到網友熱烈回響；據ETtoday報導，由於大魯閣標榜零股也能換，如果以24日收盤價17.1元計算，只要花18元就可以換到總價直3200元的抵用券，消息公布後，股價一度衝上漲停。

此外，日勝生、東森分別送「LactoSkin 玉肌晶透美白面膜」、「特潤水光保濕面膜」，明碁材送上「煥顏淨痘限定組」，泰鼎-KY送「修甲美容4件組」，都是要幫股東養顏美容，而宏遠證則送上「電動按摩梳」。

其中，聯電的股東紀念品「UMC x 咖波聯名限定愛地球碗組」在網路上獲得廣大迴響；早在3月初，PTT上就有網友分享聯電股東紀念品亮相的消息，網友紛紛表示，「解套就靠這隻喵了」、「零股有嗎？」、「可愛，這個一定噴」、「看來只好買2哥來放，咖波我買單」、「好可愛」、「明天買一股支持」、「明天下單一張，愛了愛了」、「只好買一張了」；不過也有網友表示，「五萬二買碗，賺爛了」、「五萬二的碗，牛逼」。

（旺得富理財網 李澍）