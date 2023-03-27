3/27上市、櫃企業營運快報

今（3/27）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.材料-KY（4763）因出貨動能活絡，1月自結稅前淨利1.53億元，稅後淨利1.28億元，EPS1.8元。為支援營運擴充，材料-KY董事會通過發行4,000張現增股，暫訂以每股250元溢價發行，將自市場募集10億元資金，用於充實營運資金。

此外，伴隨碳粉及電子、醫藥化學品出貨放大，永光（1711）2月營收年增2.8％，自結營業利益0.39億元，年增翻倍躍進，稅前盈餘0.24億元，年增43％；以54.78億股本換算，每股稅前盈餘0.041元，營運持穩低檔復甦、提振。

2.和泰車(2207)集團旗下子公司和泰豐田物料運搬股份有限公司(簡稱和泰豐田)，為TOYOTA產業機械在台總代理，3月25日在桃園舉辦北區營運暨整備中心新廠導覽活動及20周年成立慶祝大會。

和泰豐田全新落成之北區營運暨整備中心(簡稱北備中心)總面積1281坪，以代表三大營運目標的達成，大幅提升設備維修效率並縮短客戶50%等待時間，同時提供原廠中古車、展示空間兩大全新服務。

3.盛達電業（3027）通訊事業處才於MWC 2023世界行動通訊展以新品牌BEC by Billion大秀一系列5G FWA、 5G uCPE 、5G”2X雙載技術應用解決方案，緊接著又馬不停蹄插旗從3月28日起、為期四天的「智慧城市展Smart City Summit & Expo」。

除了持續為全球通訊服務供應商（ISP）提供了一系列整合式解決方案外，將與台灣代理商偵誠科技合作，同時整合力學公司的客製化人工智慧軟體平台，把5G技術應用、數據分析，部署並充份落實 在智慧城市生活用途。

4.鋁擠型大廠寶瑋工業瞄準鋁合金系統模板可回收再利用，綠建築指數可加分，未來可取代傳統營造採用木模，27日發表國內首家量產的鋁合金系統模板，客戶鎖定營造業及建設公司。預期明年營收可倍增至3、4億元，佔營收比重可達2～3成。

5.南寶（4766）持股五成的王子製藥（6935）營運包括原料藥與保健品，預計3月29日登錄興櫃。隨原料藥陸續完成認證，未來五年將會進入高速成長期，預期年營收貢獻將挑戰10億元；保健產品需求成長，帶動營收持續提升，在兩大產品驅動下，今年營運將保持高度成長，有助提振南寶多元布局利基。