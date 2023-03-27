龍頭三權值股休息 指數回挫15,800點之上

三大龍頭權值股-台積電（2330）、鴻海（2317）及聯發科（2454）今（27）日全數大跌，合計拖累指數將近70點，致加權指數跌七、八十點附近，盤面由中小型龍頭股取而代之，富邦媒（8454）、健策（3653）、旭隼（6409）等搶眼，扮中型股季底作帳行情先鋒。

台股今天因龍頭權值股回軟，致指數回挫至15,800點之上，主因因半導體股跌逾1％拖累，權值股代表的台灣50指數跌0.7％多，中型股的代表-中型100指數則相對抗跌，多在平盤上下，小型股更是活蹦亂跳，小型股300指數上漲0.1～0.2％附近。

中型100指數中的健策，挾輝達概念股的題材，近期獲得外資加碼，股價一路攻堅，今天股價續展開攻勢，成為表現最亮眼的個股之一，早盤不到11點就率先攻上漲停496元，蓄勢衝關500元大關，股買領頭創歷史新高。

此外，中型100指數成分股中，還有永豐餘、奇錡、 慧洋-KY、旭隼、富邦媒、緯創、北極星藥業-KY等，漲幅都在2％～4％之間，表現十分突出，扮演台股指數撐盤要角，另光寶科、聚陽、嘉澤、大同、宏達電、群光、臻鼎-KY、京城銀、裕民、台玻、世芯-KY、寶成、台光電等，也上漲1％以上。

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