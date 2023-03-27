又有董娘賣股暴賺 散戶小心？網曝關鍵

台股上市櫃公司董娘賣股動作，具有核彈級殺傷力，國巨董座前妻當年出脫股票百億入袋，之後股價從1310元天價大屠殺，來到203元。連鎖烘培品牌「85度C」母公司美食-KY董事長吳政學配偶，24日申報以鉅額逐筆交易轉讓3463張股票，手中持股全部出清，套現逾5億元。董娘賣股消息曝光後，再度讓網友繃緊神經，不少人紛紛提醒「訊號來了」、「別忘了國巨1300元反轉訊號」、「觀光餐飲股都炒過一波了 難怪想跑」。

受惠各國開放解封，美食-KY去年在美國市場迅速成長，大陸營運也轉虧為盈，2022年每股盈餘2.68元擬配發現金股利2.5元，配息率高達9成，創上市以來新高，也激勵周五（24日）股價飆漲5.3%，收在157元。

在美食-KY近期股價大漲之際，該公司也公告，董事長吳政學配偶申報以鉅額逐筆交易方式，全數轉讓3463張持股，時間為3月27日至4月26日。以24日收盤價157元計算，估可獲利5.43億元，董娘賣股動機為何，引發市場各種揣測，但該公司未回應大股東賣股原因。

對此，PTT股板大批網友熱烈討論，紛紛表示「漲那麼多為什麼不可以賣 嘻嘻」、「老婆出來說：魚尾留給大家賺」、「王品大股東應該最近也超想賣吧…」、「聰明的就懂」、「這位階跟國巨那時候比？ 笑死」、「女人的神秘第六感，不要不信」、「老婆先跑就是糕點了」、「國巨考古題來了」。

對股民來說，上市櫃公司董娘賣股動向，具有核彈級的殺傷威力。歷年大股東賣股，對股價衝擊最大就是2018年國巨董座陳泰銘前妻，在當年國巨股價於7月3日創下1310元天價後，她以鉅額交易方式出脫1.2萬張持股，120億元轉鬆入袋，引發市場譁然。

儘管陳泰銘親上火線澄清，也擋不住股價恐怖殺戮，至2019年8月，國巨股價慘剩零頭203元，探波段新低，若投資人在1310元高點進場，短短一年時間，手中110萬元就人間蒸發，小股民情何以堪。

（中時新聞網 吳美觀）