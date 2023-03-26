致富膠囊｜醫療保健的兩個面向 良好的投資機會

醫療保健可能以其在市場下跌期間的韌性而聲名卓著，因為需求一直很穩定。2022年確實如此，當時MSCI世界醫療保健指數的回報率為-5.4％，MSCI世界指數的跌幅為-17.7％。但這產業也正在加速成長，提供投資者另一個多元化回報的潛在來源。

第一個面向是產業的快速創新與成長。過去二十年，基因組定序和其他生物醫學工具的進步，解鎖了標靶和治療疾病的新方法。為鼓勵此類研究，監管機構建立管道來加速需求極高藥物的審查過程，使新藥批准數量急劇增加。從2018年到2022年，美國食品藥品監督管理局（FDA）批准近250種新藥，比15年前增加100％。隨著新療法出現，對醫療保健需求也在爆炸式增長，家庭財富的增加以及公共和私人保險覆蓋範圍的擴大是兩個驅動因素。

人口老齡化是另一個重要因素。到2050年，世界上大約16％的人口將超過65歲，這一群體在醫療保健方面的支出通常是年輕人的3倍左右。

創新和不斷增長的需求相結合，有助於提高該行業的收入。2021年暢銷生技藥物銷售額超過4,000億美元，是近20年前的70倍，其中三年前尚不存在的COVID-19產品貢獻750億美元。

另一個面向是防守能力。前述提到的增長動力並非沒有風險。研究顯示，進入人體臨床試驗的化合物中有90％從未進入市場。在進入市場的化合物中，我們發現投資者在90％的情況下高估或低估了產品的商業潛力。這樣的機率可能會導致股票劇烈波動。事實上，在過去十年中，醫療保健領域表現最好和最差的股票之間的差距是所有行業中最大的。

即便如此，在2022年，隨著利率上升衝擊市場，醫療保健行業表現優於大盤，這不是反常現象。自2000年來，當整體市場跌幅達15％或更多時，醫療保健平均跌幅僅占整體市場跌幅的47％，這要歸因大型健康保險和製藥公司，無論經濟狀況為何，這些公司通常具有穩定的需求和定價能力。

近幾個月來，隨著一些股票因正面消息而大幅上漲，投資者對獎勵創新（reward innovation）的意願增強，具吸引力的估值有助實現這種回報。醫療保健產業的預估本益比低於其長期平均水平，而數百家生技公司的交易價格低於其資產負債表上的現金價值。去年宣布的幾項併購溢價逾100％，低估值也吸引生物製藥公司的興趣。由於一些生物製藥公司在2030年之前面臨重大的專利懸崖，我們相信2023年可能會有更多交易。

醫療保健產業並非沒有挑戰。勞動力短缺、監管及COVID相關的銷售減弱，可能會給一些企業帶來壓力。但我們認為，其長期前景足以彌補任何短期不利因素，而且不受影響產生回報，同時也增進患者利益的機會只會變得愈來愈高。