基建產業類股 中長線布局有潛利

全球高物價壓力仍未完全解除，抗通膨投資實質資產更穩，投信法人認為，基礎建設最具潛在吸引力，尤其在投資市場震盪加劇之時，實質資產具較高股利成長，在市場震盪環境下極具韌性，配合歐美政府長線政策紅利撐腰，是投資人可以聚焦的資產類別，看好中長線發展潛力。

根據統計，自2009年以來，實質資產的股利年成長率為9.44％，高於全球股市的5.15％，從股利配發的角度來看，實質資產也是投資人喜歡的高股息概念之一。景順投信指出，這些公司的獲利模式相對穩健，且收入來源跟物價掛勾在一起，使得股利成長率會加計物價上漲部分，讓股利成長率比一般股票更高一些，建議投資人適度提高抗通膨資產部位，並搭配具收益與政策紅利特質的實質資產，以因應通膨壓力。

滙豐投資管理全球基礎建設投資團隊主管Giuseppe Corona表示，基礎建設最具潛在吸引力的特徵之一是，以資產為基礎的公司如公路、電信塔等有機會對抗不斷上升的通膨。收費公路和電信塔其定價模型與消費者物價指數（CPI）連結，加以各國政府允許公用事業公司透過基礎設施收費而獲得實際的回報，因此通膨時期，這類公司通常可以將上漲的成本轉嫁。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷認為，在智能網路年代，無線網路的發展將蓬勃發展，無論是正夯的5G建設、衛星連網等，其當中所依賴的基礎建設商機也隨著水漲船高。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔強調，自動化與大數據優勢加快企業的數位轉型，加速雲端、網路等運用，帶動相關設施建設持續蓬勃；根據估計，美國雲端服務業者亞馬遜、Mata、Google及微軟在今年資本支出將達1,500億美元水準，年增率近4％，而要達成數位轉型趨勢，必須有相關基礎建設同時配合，故伺服器與網路通訊未來的建置成長不容小覷，特別是伺服器相關的資料中心建置，預期將維持雙位數增長。