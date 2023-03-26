旺矽、奇鋐12檔去年獲利創高 外資空翻多

歐美金融機構暴雷聲不斷，歐洲主要股市24日全線大跌，美股四大指數開低走高，收盤不是翻揚收紅就是留長下影線，美股多頭力圖振作，台指期也從盤中重挫137點到收小跌37點。投資專家表示，外資回頭盤，季底作帳行情外資居重要關鍵，留意外資空翻多股。

據統計，到25日止，約有1,235家上市櫃公司公布去（2022）年財報，其中，有241家EPS創歷史新高；篩選去年每股獲利（EPS）創歷史新高，且上周外資空翻多買超金額達3億元的個股有：台達電、台積電、臻鼎-KY、聯發科、環球晶、奇鋐、威強電、東哥遊艇、儒鴻、豐泰、嘉澤、旺矽等。

上述12檔個股去年EPS均創高，除了聯發科年增個位數成長外，其餘年增率都在20％以上，東哥遊艇及豐泰都是年增1倍以上，台積電、威強電、嘉澤及旺矽，都在7成以上，以及臻鼎-KY及奇鋐電等年增也達4成以上，獲利大爆發。

外資於前周賣超台股集中市場324.51億元，上周轉為買超468.45億元，其中，上述12檔就買超329億元，占比達7成，當然台積電是最主要重倉，買超達243億。

台股加權指數今年來反彈逾千點，漲幅近7％，而上述12檔外資上周翻多股中，除了東哥遊艇有特定主力拉台股價飆漲逾6成、創高外，另台積電、聯發科、環球晶、奇鋐及旺矽等上市櫃重要龍頭權股都大漲2成以上，表現強於大盤，但也有如台達電、臻鼎-KY漲幅落後，甚至儒鴻及豐泰等今年來股價不漲反跌。

投資專家認為，外資向來扮演台股重要多頭衝鋒部隊，上周新台幣匯率強升，外資買盤回籠，是推升台股周漲2.99％的重要功臣，若獲利優且外資開始偏多操作、且股價處在相對低檔股值得留意。

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