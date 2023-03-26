投信季底作帳 台灣大、仁寶13檔強勢股夯

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，台股重燃多頭氣焰，連四日上揚並站穩所有均線之上。其中，投信法人連25天加碼台股，扮演最強啦啦隊，時序本周進入季底作帳能量高峰期，投信本季績效表現不俗，法人估拉抬力道不小，台灣大、廣達、欣興等作帳股有望助攻指數強漲衝「萬六」。

投信自2月16日起一路「愛相隨」，到3月24日止，連25日買超台股高達454.79億元，寫下去年6至9月連57買歷史紀錄後的最長連買天數，同時也是歷史第四長連買紀錄，逼近2007年6至8月的連26買及2022年1至3月連36買，力挺上周加權指數強漲461.74點，續朝「萬六」關卡邁進。

元富投顧總經理鄭文賢指出，台股內資主導型態仍強，研判類股將持續輪動，先前強勢股有望維持高檔行情，後續可持續留意觀光、儲能、人工智慧（AI）與車用等相關族群。

檢視投信買超5日以上、期間連續買超逾千張，且股價本月來呈現上漲、維持高於5日均價之強勢股，共有台灣大、和碩、仁寶、廣達、家登、譜瑞-KY、智邦、宜鼎、中華、瑞鼎、振曜、世界、欣興等，在季底作帳最後衝刺期有望「黃袍加身」，延續向上力道。

台灣大獲投信連續買超35日、期間買超1.72萬張；和碩、仁寶、廣達投信也連18日買超；其中，NB代工雙雄仁寶、廣達營運有望逐漸走出疫情紅利消失、庫存調整之陰霾，市場認為，本季將是今年筆電出貨谷底，預估第二季出貨有望回升，下半年筆電業績則持續看好，兩檔期間均獲逾萬張買盤進駐，達4.92萬、1.87萬張。

Fed暗示升息尾聲將近，激勵資金歡騰，惟歐美銀行危機仍餘波盪漾，德意志銀行成為市場下一個擔憂重點，德國股市一度暴跌，在國際股市動盪之際，內資投信扮演市場重要穩定力量。

第一金投顧董事長陳奕光認為，除關注本周投信季底作帳外，至於外資方面，美股中受本次瑞信事件影響相關的金融股走弱，使以科技股為主的台股成為國際資金避風港，外資去年狂賣台股1.23兆元後，今年以來累計回補買超1,943億元，目前在美元走弱、新台幣轉強下，國際資金也有望持續回籠，挹注台股資金動能。

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