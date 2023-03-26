陽明老實說！法人曝操作法則給出目標價

陽明吃誠實豆沙包 法人這樣解讀

陽明(2609)22日在法說會上透露，今年歐洲線、美國線的長約價會下修很多，此話一出，網友笑虧「這麼老實的老闆真少見」；法人則認為，考量運價水準已低，隨地二、三季進入需求旺季，運價反彈機率高於續跌機率，給予陽明區間操作投資建議，目標價71元。

陽明在法說會上表示，今年歐洲線、美國線的長約價會下修很多，且簽約速度龜速，預估簽約價比現貨價高，但陽明希望簽得更高，絕大多數換約會集中在4月完成，船貨雙方還在彼此互相觀望。至於長約價有可能虧損嗎？陽明出乎意外表示，有時虧損也是要做。

陽明對運價的看法引發網友熱議，「難得誠實….以前都說看保守之類的鬼話」、「有時虧損也是要做…哭阿」、「陽明說法只是比較誠實 看報價早就虧錢經營」、「這麼老實的老闆真少見」、「不做可能更虧啊 客戶跑了怎麼辦」。

群益投顧表示，隨塞港效應解除、市場供需轉趨寬鬆，SCFI指數自去年以來便呈一路走跌，目前指數已回跌至疫情前水準；遠洋線運價皆處於損平或虧損狀態，其中又以美西線虧損壓力最大。

展望後市，今年5~10月為傳統需求旺季，在運價水準已低的情況下，運價反彈機率將大於續跌機率，惟今年貨櫃海運市場新增運力壓力較大，中長期現貨運價走勢仍具有壓力。

群益投顧表示，陽明目前船隊為94艘，其中自有船舶為51艘，租入船舶為44艘，總運能為71.5 萬TEU，因考量高低硫油價差 對公司營運仍具有效益，今年將安排9艘船舶加裝脫硫塔，提升公司船隊脫硫塔比重。

展望後市，第一季為傳統需求淡季，運價跌勢未止、加上運量減少之下，航商營運壓力將進一步加大，但第二、三季進入傳統需求旺季，加上油價有所回落，營運有望逐漸轉佳，惟隨市場新增運力逐漸增長，運價上漲空間恐將受限，今年獲利仍有壓力。

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