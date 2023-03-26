台股拚萬六 上市櫃20檔作帳標的吸睛

台股拚萬六關卡 聚焦權值股及內資作帳兩大因素

上周台股內外資齊加碼動作，推升指數震盪攻堅行情，24日收高15,914.70點，周K線翻紅；本周盤勢續拚挑戰萬六關卡，市場聚焦權值股及內資作帳等兩大因素，前者關注台積電走勢，後者留意季底作帳中小型標的股。

24日三大法人買超158.75億元，外資買超113.03億元，投信及自營商各買超28.59億元、17.18億元。上周三大法人合計買超586.79億元，外資周買超468.29億元，投信周買超92.67億元，自營商周買超25.67億元。上周外資期貨市場也增持多單，24日外資的台指期多單部位1萬2,728口，周增持多單2,056口。

時序本周為3月最後一周，市場期待大盤指數月K線拚連三紅之際，也能站穩萬六關卡之上，其中權值龍頭台積電具指標角色，上周台積電股價穩步趨堅走勢，24日收539元波段高價，周漲幅為達4.05％，是推升大盤指數攻堅的功臣，台積電後市股價能否續強，攸關指數進一步突破及站穩萬六關卡。

其次季底倒數最後五個營業日，也是內資作帳關鍵時刻，其中投信自2月16日以來已連續25個營業日買超，支撐中小型題材股維持輪動攻堅；檢視上周投信買超前十大上市股，包含：欣興、開發金、台泥、英業達、中興電、廣達、緯創、永豐金、新光鋼、宏碁，另同期間投信買超前十大上櫃股，包含：合晶、威剛、台半、振曜、世界、台燿、宜鼎、雙鴻、優群、中裕等。

另本周自辦、參與主管機關或是券商等舉辦法說會，包含：彰銀、精測、大樹、保瑞、永豐金、廣越、東洋、臺企銀、新美齊、三商電、弘憶股、宏碁、環球晶、中美晶、信驊、欣天然等，相關法說公司釋出最新營運展望，也影響個股行情。