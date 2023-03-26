水泥價落底回升？法人予亞泥目標價46元

大陸水泥價格出現落底回升契機，法人給亞泥目標價46元

亞泥(1102)日前法說會透露，大陸水泥市場已逐漸從去年第四季的谷底攀升，亞泥中國今年全年營運可呈「逐季走高」格局。法人認為，進入傳統旺季，水泥價格有望重回上升軌道，考量大陸水泥價格及公司營運有望於今年首季落底，上調亞泥投資建議至區間操作，目標價46元。

亞泥於法說會上指出，在大陸市場解封、各項工程恢復正常施工下，從今年農曆節過後，大陸華中區水泥廠平均發貨量都已攀升到70%以上，而庫容比則降到6成之下。

亞泥中國主要的營業地區，無論是江西南昌、湖北武漢、四川成都、江蘇南京，每噸價格都已在430～455元人民幣間，較去年第四季有多次調漲。

亞泥預期，今年大陸水泥市場營運一定會比去年有明顯的改善，對母公司的獲利貢獻也會有一定幅度的增加。

群益投顧表示，去年第四季亞泥中國水泥價格及出貨量表現旺季不旺，加上煤炭成本處於高檔，進而壓縮毛利水準，導致單季獲利貢獻季減23.4%。

不過在年節、氣候因素干擾逐漸退去後，由於前期水泥價格已跌至底部、加上春節過後需求有所復甦，多數地區水泥價格於春節過後開始出現反彈；預計待 今年3~5月進入傳統需求旺季期間，水泥價格有望重回上升軌道，惟調漲動能多寡仍須視需求改善程度而定。

展望今年，群益投顧認為，儘管煤炭價格仍居高不下，然春節過後經濟活動的 復甦為大陸水泥市場價格帶來落底回升的契機，另台灣水泥市場在高價煤炭庫存陸續去化後，亦有利毛利率的表現。

整體而言，封控對需求的衝擊消退後，亞泥中國今年獲利貢獻將較去年增長，加上嘉惠電廠獲利貢獻穩定之下，預估亞泥今年稅後獲利127.85億元，EPS 3.61元。