分析師示警台股下周4隱憂 點名這3檔有戲

美國聯準會本周升息1碼之後，美國財長葉倫改口安撫市場，強調確保存款安全，美股回神，道瓊本周上漲1.19%，台股周線大漲2.99%，收15914.70點，創9個月來波段新高。

外資結束連6周賣超，本周買超468.45億元，投信與自營商各加碼92.87億元、25.67億元，三大法人合計買超586.99億元。相較於上周美歐銀行危機的恐慌，市場本周信心回復不少。

上周美國矽谷銀行等爆發連續倒閉，加上歐洲瑞信搖搖欲墜、接著由瑞銀收購，投資人擔心「雷曼事件」重演，CNN恐懼與貪婪指數跌落20以下「極度恐懼」區，當市場恐慌之際，信誠環球投顧分析師張震在17日解盤時即提出「只要等美元指數跌破季線，大盤就會創新高」。

接下來，美元指數在本周一(20日)跌破季線，全周都在季線之下震盪，外資在周三開始大力買超，台股本周走勢多空翻轉，K線連4紅創波段新高。

展望下周行情，張震表示，先前分析美元指數跌破季線台股就會漲很兇，所以台股一路漲；但是昨天美元指數開始縮腳，台幣升勢暫緩，外資就會先停住，這是下周第一個干擾因素。第二，8大行庫開始賣超，代表短線要整理了。第三，下周過後就是清明連假5天，很多人會開始觀望，量會縮。第四，3月底外資、投信作帳結帳，漲多獲利個股會下車。

至於個股，張震看好鴻海(2317)子公司工業富聯市值超越母公司，且公布股息5.3元殖利率逾5%；光電股富采投控(3714)三重底一根長紅爆量突破；電源管理IC力智(6719)量縮整理有機會過前高。此外，LED與低檔的網通族群可留意布局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉 ）

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