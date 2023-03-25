金控股利哪家強？8金釵股利一次看

金控2023股利消息再發！永豐金(2890)24日董事會決議每股派利0.8元(現金股利0.6元、股票股利0.2元)，雖略低於上一次0.9元股利，仍登上7年來次高水準。以當天收盤價16.4元計算，現金殖利率逾3.6%。永豐金強調，本次股利以「未分配盈餘」發放，無須動用到資本公積，維持穩健股利水準。

金控雙雄尚未公布，但已於法說會上透露些端倪。富邦金(2881)表示，帳上未分配盈餘將近1,200億元，足以配發現金股利，確定不採用公積配息。國泰金(2882)則表態動用公積派利，財務長進一步說明，目前金額充沛，金控資本公積2,153億元、法定公積737億元，不過實際配發股利仍待4月底董事會決議。

公股銀之一的華南金(2880)於法說會上透露，本次不會動用公積配息，且優先考慮股民期望，將以配發現金股利為主，還會優於股票股利。

兆豐金(2286)則言，受制於股債動盪、防疫保單理賠等因素，今年可發放股利將比往年來得少，但會使用保留盈餘發放股利，「力求保1」，向股民展現穩定配息的決心。

最後統整已公布2023年股利政策之金融股(截至3月25日公告)

玉山金(2884)擬派利0.6元(現金股利0.2元、股票股利0.4元)。

永豐金(2890)擬派利0.8元(現金股利0.6元、股票股利0.2元)。

元大金(2885)擬派利0.95元(現金股利0.8元、股票股利0.15元)。

國票金(2889)擬不派利，連續13年發放股利止步。

臺企銀(2834)擬派利0.34元(現金股利0.1元、股票股利0.24元)。

台中銀(2812)擬派利0.72元(現金股利0.3元、股票股利0.42元)。

聯邦銀(2838)擬派利0.6元(現金股利0.1元、股票股利0.5元)。

遠東銀(2845)擬配發現金股利0.4089元。

（時報資訊 廖小蕎）

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