充電樁題材夯 達人點名這幾檔

銀行爆雷阻止不了產業創新

從長遠的趨勢來看，人類總在追求不斷的進步與改變，2020年三月新冠疫情爆發，當時美國失業率超過10%，許多產業大受影響，業績大幅下滑，尤其是飯店、觀光、旅行社等等，卻讓另批新創產業火熱了起來，外送、遠距教學、網路購物等等，人們的生活習慣改變，反而讓舊的產業崛起，例如前兩年的航空、貨運突然大好，許多公司因為訂不到零組件而重複下單，反而催生一波榮景。

當時疫情爆發只是遞延了人們的消費習慣，該花的錢並沒有不見，同樣的，就算我們看到近期矽谷銀行爆雷，或許短期內對金融市場、新創產業有一點影響，發生一些動盪，反而會讓這些充滿活力的新創公司，將資金分散到大型金融體系，並且更加專注在企業創新上。

電動車普及的關鍵

記得兩年前我下過這樣的標題，普及的關鍵就是充電樁，多家汽車大廠承諾2040年前要達到零碳排的標準，歐盟為首的三十個國家，也已經制定相關的法令，那麼電動車的普及就是關鍵之一，根據彭博社的報導，2030年全球電動車將達到三千萬輛，2040年將達到六千萬輛。

根據世界經濟論壇WEF估計，2040年全球累積銷售的電動車將達到五億台，而充電樁至少需要2.9億座，但電動車與充電樁的比例卻相差懸殊，2020年歐盟車樁比為8.5:1，美國是16.4:1，DIGITIMES Research的研究，到2022年中車樁比在美國、歐洲、中國的比例為14:1、11:1、6:1，充電樁已經成為電動車普及的最後一哩路。

未來加油站將全部變成充電站

根據美國能源部能源效率和可再生能源辦公室的調查，燃油車每行駛一英里平均維護成本花費是0.101美元，電動車每一英里的平均維護成本則是0.061美元。電動車將來會100%全部取代燃油車，那麼現有的加油站當然也會全部變成充電站。

除了公用的充電樁，私人的充電樁需求量也相當大，舉中國為例─全世界新能源車發展最快的國家，2021年底新能源車保有量高達784萬輛，262萬個充電樁有147萬個是私樁，換句話說，高達81%的車輛要搶115萬個公用充電樁。

公用充電樁基於場地、資金、電力等許多因素，增速有其限制，所以未來除了現有的加油站陸續轉型以外，家戶個人擁有的私樁也有極大的發展潛力，對於充電站、充電樁、充電槍，相關的零組件業者來說是極大的商機，只要在對的賽道上奔跑，連豬都會飛。

充電樁、充電槍相關業者

充電樁主要分成慢充與快充，快充就是所謂的超級充電站，慢充就是旅充或是壁掛式充電，快充短則十八分快則四十分鐘，慢充短則五小時長則十小時，目前在充電樁布局的有台達電(2308)、康舒(6282)、飛宏(2457)等，充電槍有廣達(2382)、中碳針(6217)、健和興(3003)、信邦(3023)、虹揚-KY(6573)、良維(6290)…等公司。

近期最受法人矚目的就是飛宏(2457)，耕耘電源產品近五十年，耕耘電動車充電領域超過十年，目前擁有720KW產品線，飛宏轉投資的「馳諾瓦科技」出貨的充電樁，每年營業額出現倍數成長，團隊研判預期未來幾年有機會提升飛宏的毛利率與獲利，後續值得持續追蹤。

（理財周報 第1178期 李春生 ）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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