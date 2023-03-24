成霖擬出售Danze商標權

成霖（9934）24日宣布擬出售公司無形資產「Danze」的加拿大商標，買家為加拿大最大零售業集團加拿大輪胎公司（CTC），處分總價加幣340萬元（未稅價），約新台幣7,612萬元。成霖表示，CTC為Danze產品的通路商，在此次交易後，Danze的水龍頭與衛浴產品仍將維持由成霖代工生產。

成霖北美總辦事處位於芝加哥，主要負責Danze和Gerber品牌的行銷和配送，主營水龍頭、衛浴設備及零件，在完成上述交易之後，成霖在北美市場仍保有Gerber自有品牌經營。

成霖美洲陶瓷廠位於墨西哥薩爾蒂約市，主要配合Gerber品牌發展北美市場。另外，為服務客戶的自有品牌，成霖在美國和加拿大皆設有服務據點，在北美洲共有4個服務據點。另外，成霖旗下自有品牌Lenz產品專注歐洲市場，北美與歐洲市場為公司產品的兩大市場。

成霖集團在水龍頭及衛浴馬桶，製程上採全面性的垂直整合，從原料加工到成品包裝，並在技術上有所突破。在美國、墨西哥、英國、德國、台灣和大陸，皆設有生產工廠、組裝、配銷中心、業務及行銷辦事處。

成霖去年合併營收202.11億元、年增3.69％，稅後純損逾8.88億元，每股純損2.48元。虧損主因是旗下深圳成霖實業，配合當地福海街道辦，對目前公司廠區所在地未來都市更新計畫政策及時間表，擬將其水五金組裝工廠搬遷至東莞市麻涌鎮的工廠基地，預計今年底完成遷移。成霖將提列員工離職補償金，及相關資產減損等一次性損失人民幣2.41億元（折合新台幣約10.71億元。