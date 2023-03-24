鋼管雙雄 4月盤價漲4％

鋼管雙雄美亞（2020）、高興昌（2008）24日率先開出4月盤價，全面調漲各項產品價格，每公噸漲1,000～1,200元、漲幅4％，並將全力衝刺內銷訂單，期能順利達標。

對於這項盤價，業者表示，主要是上游中鋼（2002）、中鴻（2014）日前調漲4月熱軋原料價格，下游有必要適度反映原料成本。

美亞表示，4月盤價黑鋼管產品每公噸調漲1,000元，鍍鋅鋼管每公噸調漲1,200元，電信導管每公噸也調漲1,000元，以適度反映原料成本。這項盤價，將儘快通知下游廠商。

至於接單方面，美亞說，今年2月接單優於1月，且3月接單接近2月接單量，估計可達到6,000公噸；至於4月接單，希望能夠接近3月訂單量，但自年初以來已連續四個月漲價，只能全力衝刺訂單，希望能順利達標。

高興昌也表示，公司4月盤價也是全面調漲價格，其中鍍鋅鋼管每公噸調漲1,200元，黑鋼管與無螺紋電信導管每公噸都漲1,000元，以反映原料成本。

至於接單方面，高興昌指出，目前內銷單接單順暢，訂單能見度到達6～7月份，單月訂單量達到2,400～2,500公噸左右，但外銷訂單部份，卻因原料價格高漲與國際石油價格回檔，北美地區頁岩油開發商下單意願較低，目前除了3月份仍沒有接獲API訂單之外，預期短期內也恐無訂單下落，只能全力衝刺訂單。