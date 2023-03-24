15檔法人挺 資金行情俏

美國政府力保存款安全的政策態度，有效緩解市場不安氣氛，激勵美股走揚，台股也繼續朝萬六關卡邁進，24日成交量進一步放大至2,631.28億元。市場專家表示，對台股而言，盤面上受美股連動效應明顯者，相對集中在科技類股，包括緯創、欣興、南電、東元等15檔，既獲資金追捧，又擁法人買盤，有望成為下周領軍台股續攻的領頭羊。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，本周美台央行利率決策塵埃落定，全球主要經濟體的領先指標PMI綜合指數陸續重返擴張，顯示企業活動逐步自谷底回溫，激勵去年跌深的電子股領先反彈。台股本益比已回升至15.7倍，符合長期均值15.4倍，預料後續呈現緩漲格局，資金將聚焦具有題材的族群，包括半導體、伺服器、高速運算、資料中心、新能源車及大陸內需等，建議投資人挑選價量齊揚的個股布局。

從台股盤面上選出緯創、東元、欣興、奇鋐、智原、英業達、東哥遊艇、振曜、南電、光罩、富采、威剛、健策、嘉澤、富邦媒等15檔個股，本周成交量4,565張～295,657張不等，較前一周增加20.44％～445.88％以上，資金明顯匯集，且法人不缺席，分別買超6.21億～51.56億元。

元富投顧總經理鄭文賢表示，現階段台股布局，優先選擇法人鎖碼股或旺季產業股，電子股包括欣興、南電、緯穎和富采最具指標。另外非電子部分，重電及生技股可觀察，東元也入列觀察重點。

PC／NB產業，在供應鏈與客戶端都積極去化庫存下，法人認為，第二季庫存水位將較第一季健康，對緯創而言，訂單並未因景氣不佳而變化，客戶依舊看好下半年優於上半年，第一季應是全年谷底，下半年比上半年好，今年有望逐季回溫。

本周價量齊揚的東元，據本土投顧龍頭報告指出，東元機電系統事業持續開發高能效電動馬達，配合美國油氣產業電氣化趨勢，且策略轉型開花結果，迎接馬達能效升級及電網建設爆發期，機電事業群與能源事業群皆有受惠，今、明兩年的營收看雙位數成長。

至於ABF雙雄的欣興、南電，法人表示，隨著今年高階載板的需求仍穩健，客戶新品開發踴躍，智慧／智能、AI應用持續成長，在高效能運算（HPC）趨勢下，載板長線需求仍在，短線靜待市場需求回穩。

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