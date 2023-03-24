美食-KY董娘 申報轉讓3,463張全部持股

以「85度C」品牌在兩岸與美國發展連鎖的美食-KY董事長吳政學配偶，今（24)日申報以鉅額逐筆交易轉讓手中3,463.1張全部持股，時間為3月27日至4月26日。以24日收盤價157元計算，估可獲利逾5億元。「老闆娘」為何賣股？發生什麼事？勢將引發各種揣測，但美食-KY公司並未對外說明。

受惠下半年美國市場加速成長，加上大陸市場轉虧為盈，美食-KY（2723）2022年度擺脫疫情仍有獲利，每股盈餘2.68元，公司並擬配發現金股利2.5元，配發率超過九成，是公司上市以來的新高。受此題材激勵，美食-KY（2723）股價今日放量強彈逾6％，終場勁揚5.37％、收於157元，領漲觀光類股，成交量跳增4.2倍至3,711張、創1個半月大量。

三大法人24日反手回補173張，其中外資續賣超98張，投信及自營商則分別買超133張及136張。合計美食-KY本周上漲7.17％、周線連2紅。三大法人調節賣超328張，其中外資賣超467張，投信及自營商各買超131張及8張。

2013年、2014年與2016年，吳政學之配偶都曾申報以以鉅額逐筆交易轉讓手中股票。

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