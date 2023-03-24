3月24日一分鐘強弱勢股
3月24日一分鐘強勢股
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公司
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跌幅(％)
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強勢原因
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東元(1504)
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10.00
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策略轉型開花結果，三大法人連3日買超，合計2.19萬張
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聯嘉(6288)
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10.00
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今年再獲11個新車專案，2023年陸續出貨後，營運持續向上
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中裕(4147)
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10.00
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旗下愛滋病藥物Trogarzo肌肉注射劑型三期試驗數據預計4月出爐
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保勝光學(6517)
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10.00
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去年稅後純益高達1.07億元，年增75.32％，創下歷史新高
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IET-KY(4971)
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9.96
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高頻量測、國防等高毛利率訂單比重有望提升，獲利看增
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捷波(6161)
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9.92
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研揚擬以股份交換方式取得35.09％股權，成為最大單一股東
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雅茗-KY(2726)
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9.92
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與連鎖餐飲業者揚秦簽署合作備忘錄，強強聯手攻美國市場
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富采(3714)
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9.86
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外傳友達策略長彭双浪將在改選後出任董座，加強雙方合作
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光群雷(2461)
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9.85
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處分集團子公司於東莞的土地及廠房，獲利約6,400萬人民幣
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宜鼎(5289)
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9.84
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記憶體價格可望於Q1落底，下半年需求有機會回升
製表：柯宗沅
3月24日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(％)
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弱勢原因
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漢唐(2404)
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9.87
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去年Q4受匯損影響，單季稅後純益10.05億元，季減36.78％
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材料-KY(4763)
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7.81
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擬現增發行4,000張新股，暫定每股發行價格250元
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韋僑(6417)
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7.53
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高檔獲利了結賣壓出籠，跌破10日線及上升趨勢線
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倍力(6874)
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7.36
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股價短線漲多後面臨過熱修正壓力，終結連五紅走勢
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智聯服務(6751)
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6.60
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遭列處置股後量縮回測，惟5日線未破，短多格局延續
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匯僑(2904)
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6.59
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每股擬配息0.65元，配息率僅43.33％，創2008年以來新低
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蒙恬(5211)
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6.19
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陷入高檔震盪，多空交戰空軍略勝一籌，回測21日多方缺口
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永道-KY(6863)
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6.10
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蜜月行情暫告段落，終場收腳成攻守住200元整數大關
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全譜(6228)
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5.80
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連九年虧損，去年每股淨損0.64元，擬減資49.711％彌補虧損
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鈺德(3050)
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5.66
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尾盤遭空軍狙擊，最後一盤爆出大量，拉出逾半根跌停板
製表：柯宗沅
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