3月24日一分鐘強弱勢股

3月24日一分鐘強勢股

公司

跌幅(％)

強勢原因

東元(1504)

10.00

策略轉型開花結果，三大法人連3日買超，合計2.19萬張

聯嘉(6288)

10.00

今年再獲11個新車專案，2023年陸續出貨後，營運持續向上

中裕(4147)

10.00

旗下愛滋病藥物Trogarzo肌肉注射劑型三期試驗數據預計4月出爐

保勝光學(6517)

10.00

去年稅後純益高達1.07億元，年增75.32％，創下歷史新高

IET-KY(4971)

9.96

高頻量測、國防等高毛利率訂單比重有望提升，獲利看增

捷波(6161)

9.92

研揚擬以股份交換方式取得35.09％股權，成為最大單一股東

雅茗-KY(2726)

9.92

與連鎖餐飲業者揚秦簽署合作備忘錄，強強聯手攻美國市場

富采(3714)

9.86

外傳友達策略長彭双浪將在改選後出任董座，加強雙方合作

光群雷(2461)

9.85

處分集團子公司於東莞的土地及廠房，獲利約6,400萬人民幣

宜鼎(5289)

9.84

記憶體價格可望於Q1落底，下半年需求有機會回升

表：柯宗沅

3月24日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(％)

弱勢原因

漢唐(2404)

9.87

去年Q4受匯損影響，單季稅後純益10.05億元，季減36.78％

材料-KY(4763)

7.81

擬現增發行4,000張新股，暫定每股發行價格250元

韋僑(6417)

7.53

高檔獲利了結賣壓出籠，跌破10日線及上升趨勢線

倍力(6874)

7.36

股價短線漲多後面臨過熱修正壓力，終結連五紅走勢

智聯服務(6751)

6.60

遭列處置股後量縮回測，惟5日線未破，短多格局延續

匯僑(2904)

6.59

每股擬配息0.65元，配息率僅43.33％，創2008年以來新低

蒙恬(5211)

6.19

陷入高檔震盪，多空交戰空軍略勝一籌，回測21日多方缺口

永道-KY(6863)

6.10

蜜月行情暫告段落，終場收腳成攻守住200元整數大關

全譜(6228)

5.80

連九年虧損，去年每股淨損0.64元，擬減資49.711％彌補虧損

鈺德(3050)

5.66

尾盤遭空軍狙擊，最後一盤爆出大量，拉出逾半根跌停板

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組