外資連4買00878 金融賣壓再起 這檔砍最多

美聯準會升息1碼之後，雖然主席鮑爾偏鷹談話日前引發美股下挫，美國財政部長葉倫昨改口安撫市場，強調一定會採取措施確保存款安全，美股4大指數昨全面收紅，台股連漲4天，今天上揚50.75點，收15914.70點，續創波段新高，成交量2591億元，呈現價量俱揚格局。

今天3大法人同步買超，外資買超112.98億元，投信買超28.79億元，自營商買超17.18億元，合計3大法人買超158.96億元。

最近1個月來遭外資大賣30萬張的人氣高股息ETF 00878，外資近日由空翻多，已經連續4天加碼，今天擴大至2.2萬張，登上買超第一名。累計4天共敲進5萬4766張。

昨天賣超第一名的面板股群創，今天外資反手回補1.5萬張，為買超第2名。另一檔面板股友達也加碼1.28萬張。近日搭上AI新趨勢利多的台積電，加碼6千張，累計連4買，共4萬7494張。

金融股賣壓再起，今天高達5檔入列賣超前10名，中信金1.1萬張居賣超第一，與國票金、開發金包辦前3名。整體金融類股指數表現遜於大盤，今天逆勢收黑。

大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，近期美股震盪非常大，很多人還在討論銀行股問題，還在看瑞士信貸、AT1債券踩雷之類的後續，但其實這些都是過去事件的延伸。上週的恐慌性殺盤，假跌破之後會真穿頭，很多人當時把股票砍掉，剛好就是最低點。利空消散之後，接下來的發展對台灣有利，像AI、RFID，很久以前就有，但現在質開始變了，NVIDIA重新定義AI，台積電有底氣很難跌，台股當然受惠，設備的更新，軟體、零組件的新需求，未來商機非常大。

外資今天買超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)22268張、群創(3481)15100張、鴻海(2317)13184張、友達(2409)12839張、華邦電(2344)12628張、緯創(3231)10067張、富采(3714)9037張、東元(1504)7800張、元大台灣50(0050)7728張、台積電(2330)6010張。

外資今天賣超上市個股前10名為：中信金(2891)11238張、國票金(2889)6008張、開發金(2883)4607張、聯電(2303)4504張、國泰金(2882)4425張、中鴻(2014)4228張、寶成(9904)3884張、新光金(2888)3362張、長榮航(2618)3354張、景碩(3189)2906張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉）

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