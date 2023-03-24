嘆這年頭無法不碰股票?網:沒看過瘋狂的台灣

薪資漲幅跟不上通膨速度，投資是增加業外收入最好的方式，但也難免讓人心累。有網友感嘆，長輩的年代不用搞懂複雜的金融商品，腳踏實地工作就能養家糊口；沒想到這個觀點遭到大多數網友打槍，有網友引用股神巴菲特的說法，認為投資股票是抗通膨最好的工具；另有網友羅列多項長輩瘋投資的景象，認為是原Po根本沒看過瘋狂的台灣。

有網友在PTT上以「這年代不碰股票是否無法過活？」為題，發出生活感嘆；原Po表示，「很嚮往像5、60年代到90年代的長輩一樣，只要乖乖找個工作認真腳踏實地，即便沒有去搞懂，複雜的金融制度，弄懂日趨複雜的金融產品（股票、ETF、基金、債券、保單，另外還有基金型債券、債券型基金、股票型ETF、ETF型債券、投資型保單…等），還是可以安身立命，除了奉養雙親，也能養育妻小」；原Po接著說，「雖然知道80s到90s也有許多人隨著台股的飛漲而致富，號子每天擠滿了人也是課本上就出現過的圖片，但那個年代的確也有許多完全不懂股票的人，但靠第一段提到的腳踏實地工作，就能生活」。

最後原Po認為，「這個年代，卻讓人感覺是不是這樣的機會已經不再，『不投資，就被通膨吃掉』、『不投資，就一輩子工作』、『不投資，就…』，另外，書局裡面2/3的書籍都在叫你拿錢出來投資，也暗示你不投資就會很慘」；原Po好奇，「想問這個年代，完全不投資，不碰股票（或其他金融投資產品），是不是真的沒辦法好好生活？」以及「這是台灣的現象，還是世界的現象？」

股神巴菲特說過，股票是最好的抗通膨工具…

儘管有少部分網友表示，「想太多，身邊一堆人都沒在碰股市，還不是過得好好的」、「所謂的中高階專業技術人員，一輩子不碰股根本也是活得很滋潤啊」、「可以啊，如果你薪資所得夠高且能持續成長的話」。

但大多網友都認為，現在確實要靠投資才能生活；其中一位網友表示，「是，股票是最好的抗通膨工具」，該網友引用巴菲特影片說，「最好的作法是投資好公司」，並認為「長期來看，你一定是公司先賺錢，其它才會好，如果科技業大減薪裁員，房市還會好嗎？如果公司都裁員減薪，還有通膨嗎？所以擔心房市漲，股市不漲，通膨股市不漲，都是本末導致，我講的是長期，長期股市還是跟獲利成正比」。

這些都能賭，你沒看過瘋狂的台灣…

另有網友也反駁原Po，「聽你這樣講就知道，你沒有經歷過台灣錢淹腳目的時代，把古早時代資訊不發達，當成現在比較複雜以前比較單純」；這名網友表示，「還沒有股票之前大家瘋什麼？大家樂啊！街頭巷尾萬人空巷賭起來；還有呢？標會啊！合法高利貸啦！還有呢？炒鳥啊！文鳥、十姊妹炒到高價賭身家」。

他描述了他見到的景象表示，「真的太小看台灣人了…就我小時候的印象，當年的大人想錢想到瘋起來，現在年輕人根本沒得比，然後到了股市第一次上萬點，上課的時候老師都戴著收音機在上課，台北還有一個公家機關直接上午不辦公了，連漲個好幾天有工廠的工人整廠消失，連假都不請直接離職了，號子擠滿了人街頭冷冷凊清，到了下午換餐廳滿滿的人」

最後，該網友表示，「你現在覺得長輩們都很乖，是因為你根本沒看過瘋狂的台灣，長輩們現在乖得跟狗一樣，也是因為幾十年下來賠怕了，主力割完、法人割…誰家沒有輸個幾百萬的叔叔阿姨？最後留下來還有能夠有錢的，都是賺錢的時候有拿去笨笨買房地產的人，結果現在房地產賺翻了，又被年輕人說既得利益者黑心房東」；他認為，「每個年代都有自己發財的方法，覺得以前的人乖乖上班還能有錢，八成就是羨慕他們的房地產，但給你當夾心餅乾，上有老下有小老的沒錢小的很花錢，當夾心餅乾世代你要不要？給你很多工具來跟上法人主力，還嫌搞得太複雜逼你投資。」

（旺得富理財網 李澍）

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