SCFI再測900點 法人評貨櫃 操作策略4個字

上海航交所最新出口貨櫃運價指數（SCFI）出爐，雖轉跌1.37點至908.35點，但跌幅僅0.15％，900點大關築底意味漸濃。根據法人本周最新報告分析，雖認為庫存去化延續至第2季，導致貨櫃3雄今年獲利保守，但5月起進入旺季，運價反彈機率大，以陽明為例，股價淨值比已來到0.7倍以下的極低水位，雖還不到長抱時機，但有「區間操作」空間。

SCFI上周才終止9連黑，不料僅漲1周又轉跌，本周4大主力航線部分，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價884美元，周漲6美元、漲幅0.6％；地中海線每TEU達1606美元，周跌45美元、跌幅2.7％；美西線每FEU（40呎櫃）為1155美元，周跌6美元、跌幅0.5％；美東線每FEU達2038美元，周跌50美元、跌幅2.3％。

展望貨櫃航運後市，陽明22日法說坦言，歐洲線、美國線長約價將大幅下修，明年景氣能見度極低，對運價崩跌是否拖累船公司轉虧，陽明業務長張紹豐坦言，盈虧關鍵看第2季，若運價於下季末落底，第3季迎傳統旺季，多數中大型船公司將不致虧損。

本土法人指出，歐洲線合約價談判已結束，由於需求不明、現貨價又低，合約覆蓋率自往年的25％大降，而進行中的美國線合約價談判，美西線運價除貼近成本價，合約覆蓋率也將失守50％關卡。此外，美國製造商及批發商去庫存動作持續，第2季去庫存問題難解，從貨櫃3雄去年第4季財報分析，萬海已見虧損，長榮、陽明獲利驟減，今年獲利持續保守。

另有法人認為，陽明今年EPS雖將自去年的51.71元跳水，預估僅剩0.85元，首季估在損平邊緣，不乏轉虧1.52億元，每股稅後虧損0.04元的可能性，但考量運價水準已低，5月起進入旺季，反彈機率大於續跌，加上股價淨值比只有0.65倍，因此給予目標價71元，認為尚具區間操作空間。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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