東元噴量漲停 儲能股來電 AI當道 17檔同歡

台股今天（24）日收盤報15,914.70點，上漲50.75點，漲幅0.32％，成交量2,591.47億。

儲能概念股表現突出，東元噴量收下一根漲停，成交量超過8萬張，居上市各股之冠，其餘包括大亞上漲4.39％，華新、華城也雙雙收紅。

AI題材當道，相關概念股各自表現，DRAM製造廠南亞科、華邦電價量齊揚，南亞科上漲5.85％，收63.3元，華邦電上揚3.44％，收25.55元；伺服器廠營運也有望好轉，包括廣達、緯創、緯穎、鴻海也呈現上漲的態勢，漲幅在1～3％間；載板三雄的南電上漲2.14％，欣興漲1.37％，景碩則是下跌1.68％。

台股新同學東研信超以每股68元掛牌上櫃，上漲32.79％，收在90.30元，磨床大廠建德工業以每股承銷價19元上市掛牌，上漲50％，收在28.5元。

正新旗下瑪吉斯輪胎打入BMW供應鏈的大利多，讓正新盤中一度站上漲停，最終收在37.65元，上漲7.73％，建大也被帶動上漲3.75％，收在31.85元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計東元、聯嘉、保勝光學、中裕共17檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，橡膠類及電纜類股表現亮眼，分別漲4.05％及1.86％；油電類股表現疲軟，下挫0.78％。。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔7％以上漲幅，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為建德工業（6606）、旭暉應材（6698）、東元（1504）、聯嘉（6288）、峰源-KY（6807）、富采（3714）、光群雷（2461）、智原（3035）、翔耀（2438）、正新（2105）。

今日上市有13檔股票4％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為漢唐（2404）、材料-KY（4763）、匯僑（2904）、永道-KY（6863）、鈺德（3050）、精聯（3652）、中福（1435）、巨路（6192）、立德（3058）、承業醫（4164）。

上市成交量前10名個股依序為東元（1504）、華邦電（2344）、毅嘉（2402）、緯創（3231）、鴻海（2317）、華新（1605）、大亞（1609）、欣興（3037）、群創（3481）、智原（3035）。

上櫃有15檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為東研信超（6840）、保勝光學（6517）、中裕（4147）、商丞（8277）、IET-KY（4971）、聯光通（4903）、雅茗-KY（2726）、捷波（6161）、地心引力（3629）、安瑞-KY（3664）。

今日上櫃有12檔股票有5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為合邦（6103）、韋僑（6417）、倍力（6874）、智聯服務（6751）、蒙恬（5211）、全譜（6228）、牧東（4950）、進典（6843）、陽程（3498）、嘉鋼（2067）。

上櫃成交量前10名個股依序擎邦（6122）、茂迪（6244）、中裕（4147）、立端（6245）、台半（5425）、欣技（6160）、元太（8069）、環天科（3499）、聯亞（3081）、榮剛（5009）。

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