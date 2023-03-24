金融股殖利率不夠香?達人推1檔 2年賺20%

金融股股利政策陸續出爐，上海商銀超車元大金的0.8元現金，昨（23）日董事會通過配息1.8元，以目前股價推算，殖利率高達4％，股息金額與殖利率暫居金融股之冠。但理財達人認為，金融股近來如同「泥牛入海」，僅中租-KY堪稱水上漂，且以今明2年股利推算，存股2年可樂享近20％的高殖利率。

筆名十方的理財專家李雅雯在臉書撰文指出，最近的金融股，因股債資產下跌，身家如同泥牛入海，像腳上綁著沙包，在暴漲的溪水裡漂，不停拍水、濺起大大水花，卻像溺水的老狗，浮浮沈沈。

但她也指，金融股溺水時，中租-KY為何能腳底輕觸水面，在做水上飄？從資產負債表觀察，中租-KY持有的股票跟債券僅1％，因此不管股市或債市下跌，都跟他無關，唯一要注意的，就是借出去的錢，收不收得回來？

從現況來看，中租的放貸違約率相當樂觀，以去年為例，雖是中國大陸的慘年，但違約率僅上升0.1％，接近持平，且2022年稅後純益猛增26％，多賺56億元，當富邦金、玉山金、中信金都還在水底拍水時，中租不但收得回錢，還越借越多，越賺越多。

再以殖利率推算，中租一直以來的股息發放率都維持在近44％水準，且92％是現金、8％為股票，以去年EPS17.7元回推，今年有配發現金7元、股票0.6元的實力，以230元股價且填權息推算，殖利率上看9％。

若進一步放眼2023年，中租EPS能賺到20~21元，現金跟股票股利分別上看8.6元、0.75元，到後年的殖利率估有11％，買進2年殖利率接近20％。

此外，觀察目前已正式公布股利政策的金融股，除上海商銀配息1.8元，元大金為現金0.8元、玉山金配發0.6元（包含現金0.2元、股票0.4元），臺企銀0.34元（現金0.1元、股票0.24元）；龍頭國泰金日前法說透露股利區間為0.5~1元，力拼1元水準，具體金額未定。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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