半導體4月冰風暴？專家曝：這兩家恐更慘

台積電股價連日走高後拉回，546元「巴菲特魔咒」遲遲未能解除，除高盛唱衰半導體庫存調整期延長1~2季，專家提醒，美國拜登政府4月將進一步限制應材等半導體設備輸陸，對岸不可能坐以待斃，勢必加大補貼本土龍頭廠，全力擴充成熟製程，除聯電恐被中芯超車，力積電陸系客戶的轉單壓力山大。

高盛昨（23）日開出第1槍，指智慧機、PC市場復甦不確定性仍存，研判庫存調整時間恐延長1~2季，同步下修台積電、聯電、聯發科等半導體大廠下半年展望，開出半導體前景保守第1槍，而在台積電部分，推估下半年產用率下滑2~5個百分點，並因需求放緩，資本支出看降。

除美系外資看淡半導體後市，萬寶投顧投資總監蔡明彰也認為，現在荷蘭艾司摩爾不得出口先進製程的EUV，已衝擊大陸半導體14奈米以下先進製程，而美國拜登政府又傳出，4月將宣布限制應用材料、科磊、科林研發等美系設備輸陸，陸廠連成熟製程都陷困境，制裁動作擴大，影響至少是目前的2倍。

除晶圓代工殺成紅海市場，台灣IC設計更恐倒一片

美若發動新一波割喉戰，蔡明彰直言，將為4月全球半導體供應鏈的股價投下變數。尤其應材就營收來說，為全球最大半導體設備廠，截至2022年第3季，大陸市場的營收比重高達27％，一旦拜登新措施納入應材，必然演變成殺敵一千、自損八百的結局。

然而，陸方不可能坐以待斃，現目前已傳出擬針對半導體龍頭中芯、華虹、華為補貼無上限，全力擴充成熟製程再來發展先進製程，蔡明彰提醒，如果大陸官方砸大錢補貼，除晶圓代工業殺成紅海市場，也必然同時拉升半導體設備及IC設計產業，台灣IC設計恐倒成一片。

其中，除應材佔營收比重高達7~8成的京鼎受創，EPS恐急速下滑，聯電、世界、力積電也將備感壓力，不僅全球市佔率6％、排名第三的聯電恐被中芯超車，力積電的陸系客戶若轉單中芯、華虹，衝擊將更快顯現。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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