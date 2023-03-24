3/24盤中熱門焦點股

今（3/24）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1） 高殖息率失靈？漢唐摔跌停

無塵室設備工程廠漢唐(2404)公布2022年財報，第四季受業外匯損拖累，歸屬母公司稅後淨利10.04億元、每股盈餘（EPS）5.36元，雙創同期新高、歷史第四高。累計全年歸屬母公司稅後淨利39.99億、創歷史次高，每股盈餘21.25元則創歷史新高。

漢唐董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利15元、創歷年次高，但盈餘配發率僅約70.59％，為近9年低點。以23日收盤價238元計算，現金殖利率達約6.3％。公司將於5月30日召開股東常會，補選1席獨董。

漢唐股價自去年底一路震盪走升，3月以來一度拉回修正，但17日起再度上攻，昨日觸及241元、創2021年6月中以來21個月高點，今年以來漲幅近36％。惟今（24）日在賣壓出籠下，股價開盤即跳空下殺跌停價214.5元，表現明顯軟腳。

漢唐2022年第四季合併營收再創183.85億元新高，季增達31.21％、年增達近1.44倍。營業利益15.79億元，雖季減17.64％、仍年增達84.1％，改寫歷史次高。不過，毛利率、營益率「雙降」至10.5％、8.59％，分創近11年、近7年低點。

由於受新台幣匯率強升影響，漢唐第四季因出現匯損使業外明顯轉虧，歸屬母公司稅後淨利10.04億元，季減達36.78％、仍年增25.77％，每股盈餘5.36元，仍創同期新高、歷史第四高。

累計漢唐2022年合併營收482億元，年增達88.24％、創歷史新高。毛利率雖降至13.94％的近10年低點，但營業利益54.3億元，年增達72.96％、亦創歷史新高，營益率升至11.27％的近6年高點。

不過，由於資本市場波動加劇，漢唐受認列金融資產帳面價值減損影響，業外顯著轉虧、降至近14年低，去年歸屬母公司稅後淨利39.99億元、年增達44.41％，改寫歷史次高，由於在外流通股數略減，每股盈餘21.25元、則創歷史新高。

（時報資訊 林資傑）

（2） 搭上BMW 這檔直觸漲停 帶領同業開趴

周五台股續偏多，早盤最高15911點，上漲46點並再創逾九個月以來新高，惟指數接連創高後多方動能降溫，加上即將進入清明長假，買盤不敢躁進，大盤僅平盤上下小碎步。台積電熄火、金融股指數下滑，題材股較有表現空間。正新（2105）旗下瑪吉斯（Maxxis）輪胎攻下BMW原廠指定配套輪胎，進人豪華車市場的激勵，今早強勢跳高觸及漲停板，雖然未能鎖住，仍維持5％以上的高漲幅，在正新的帶動下，建大（2106）攻高5％，泰豐（2102）、國際中橡（2104）、南帝（2108）、華豐（2109）全數走高，眾星齊拱，橡膠類股指數上漲一度近4％，成為台股最強勢族群。

中部輪胎三雄正新、建大、華豐受到輪胎原材料價格上漲，與自行車客戶拉貨不如預期拖累，去年獲利同步下滑。

建大去年合併營收386.18億元、年增10.67％，因營運成本提高，營業毛利率降至14.68％、年減5.81個百分點，所幸新台幣貶值匯兌利益挹注，去年稅後純益3.38億元、年減63.16％，EPS為0.37元，後市將積極開發電動車胎，搶進新利基市場。

華豐去年合併營收54.14億元、年減2.28％，亦因成本關係，營業毛利率19.87％、年減2.73個百分點，稅後純益2.94億元、年減18.65％，EPS達1.05元。

正新去年受到原物料與運輸成本上揚、中國大陸封控等因素影響，去年合併營收986.23億元，稅後純益49.61億元，EPS為1.53元，獲利落入近三年低點。不過隨大陸解封，將帶動需求復甦，法人樂觀正新今年營運恢復成長動能。如今旗下瑪吉斯輪胎擴大與知名豪華車品牌BMW集團的合作，正式成為歐洲BMW的1系列車款原廠配套輪胎供應商，營運服下大補丸，消息一出，正新急攻漲停板，創下半年新高價。

（時報資訊 張嘉倚）

（3）盤中熱門焦點股：

1.毅嘉（2402）：自結2月EPS0.03元，外資周四買超逾9000張，早盤股價28.75元再攀新高。

2.捷波（6161）：與研揚（6579）進行策略合作，冀整合資源、擴大經營規模，捷波開盤漲停，研揚股價下滑。

3.穎崴（6515）：AI應用引爆，營運季季增，今年續戰新高，投信連5買，放量大漲8％，再寫天價774元。

4.大亞（1609）：綠能題材護體，轉投資保瑞藥業豐收，早盤帶量上攻，突破10日線、月線。

5.正崴（2392）：TypeC下半年放量出貨，全年營收向上看，跳漲2％直接衝過41元前高。

6.玉晶光（3406）：去年每股EPS29.06元，大賺近三個股本，股價爆量走揚，站穩所有均線。

7.順德（2351）：Q1營收估個位數年減，今年有望逐季揚，近期獲三大法人偏多操作，買盤敲進亮燈觸頂，衝上9個月高峰。

8.漢唐（2404）：去年度擬配息15元，殖利率逾6％，股價漲多獲利了結賣單湧現，早盤直摜跌停。

9.中鴻（2014）：4月盤價全面大漲，內銷價每公噸漲1000元，可望增添營運動能，聞訊彈升近2％，攻克27元及五日線。

10.長科*（6548）：估Q1為今年谷底，接單動能逐季往上，股價大漲5％。

11.智原（3035）：AI智能需求看旺，買盤推升股價一度攻頂創今年新高價。

12.創意（3443）：受惠ChatGPT應用帶動ASIC晶片設計效應，股價平了歷史新高。

13.欣興（3037）：高效能運算（HPC）帶動載板長期需求，法人力拱股價突破150元波段新高。

14.信驊（5274）：今年營運再挑戰新高，股價進逼3000元坐穩股王寶座。

15.鈺創（5351）：AI+DRAM異質整合方案，落實在AI終端裝置，股價續揚。

16.漢翔（2634）：今年為軍用業務高峰年，成長動能充沛，股價在41元之上高檔整理。

17.雄獅（2731）：去年每股虧8.91元，累虧逾股本一半，今年拚轉盈，股價有撐。

18.正新（2105）：旗下瑪吉斯輪胎，搶下BMW原廠供應輪胎，股價一度漲停。

19.華邦電（2344）：記憶體市況將否極泰來，估Q1落底，昨獲外資翻多買超3832張，價量俱揚彈升3％，站穩各短均線上。

20.聯嘉（6288）：新單加持，全年營收看增3成拚高，剽悍大漲7％，站上逾1年高點。

21.南亞科（2408）：預期記憶體上半年艱辛，第2季報價跌幅收斂，三大法人聯手買超1867張，放量彈升3％，攻上9個月高價。

22.東元（1504）：營運策略轉型成長股，外資昨擴大買超，今早觸42.2元新高價，成交量破2萬張。

23.緯穎（6669）：雲端資料中心業務成長，多頭簇擁股價升，一度站上1155元新高。

24.建德工業（6606）：掛牌首日以29.4元開出、漲幅達54.7％，目前稍有拉回。

25.開發金（2883）：特別股今年不發股息，今早開低走低、跌破短均。

26.嘉澤（3533）：現增抽籤今起跑，今年基本面不錯，本土法人布局中，早盤回到900元。

27.光群雷（2461）：111年基本每股盈餘1.82元，外資連4買，爆量登漲停。

28.保瑞（6472）：老牌線纜廠大亞持有4000張，股價走強5％，再創天價。

29.保勝（6517）：聚焦工業及專業用途，早盤速攻鎖漲停，93.5元攀歷史高。

30.昇達科（3491）：5G概念股利多，早盤揚升約2％，蓄勢挑戰前高。

31.大汽電（8931）：受惠缺電題材，股價續揚，股價72元再創高峰。

32.鮮活果汁-KY（1256）：3月已有30度高溫，天氣轉暖，飲料題材提前發燒，早盤勁揚3％。

33.伊雲谷（6689）：今年展望樂觀，全年營收瞄準百億，整理結束，上漲3％續朝150元前行。

（時報資訊 沈培華）

（4）建德工業掛牌上市 盤中股價狂飆50％

工具機上市櫃族群再添新生力軍！磨床大廠建德工業24日以每股承銷價19元興櫃轉上市掛牌交易，以29.2元，大漲10.2元開出，最高曾達29.4元，目前漲幅近50％。

建德生產龍門磨床、平面磨床、圓周磨床及圓盤磨床等產品，應用範圍涵蓋機械、國防、汽車、航太、電子、模具及醫療等產業，並以自有品牌KENT銷售全球。建德表示，建德近年產品增加聯網、IoT等智慧化功能，大幅提高產品附加價值，透過大數據分析，客戶可預先獲知設備何時會故障，先進行預防保養、減少產品不良率，降低生產成本、加速出貨效率。

建德去年營收約9億，EPS為1.47元，2月21日董事會決議，每股配發2.25977276元現金股利，參與上市前現金增資競價拍賣及公開申購的投資人，可享股息，完成增資，每股現金股利調整為2元。

建德生產的磨床以大陸為主要市場，受農曆春節假期，工作天數減少，1月營收下滑，2月營收回升至0.62億元、年成長43.84％，前二月營收1.06億元，年減0.98％。建德董事長李金旆表示，建德今年營運會逐季成長，全年營收及獲利追求成長。

建德表示，建德在大陸、日本和美國設有據點，就近提供客戶售後服務需求，還銷往義大利、德國、法國、英國、西班牙及泰國等國，印度、越南、巴西等新興經濟體，近年逐漸成為建德重點銷售區域。

建德指出，疫情逐步解封後，建德準備重啟在越南建廠計畫，並與歐洲、印度、中東當地知名工具機經銷商合作行銷，參與國際知名大型工具機展覽會，不單提高公司知名度，也有利爭取更多外銷訂單。

（工商時報 沈美幸）

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