建德工業掛牌上市 盤中股價狂飆50％

工具機上市櫃族群再添新生力軍！磨床大廠建德工業24日以每股承銷價19元興櫃轉上市掛牌交易，以29.2元，大漲10.2元開出，最高曾達29.4元，目前漲幅近50％。

建德生產龍門磨床、平面磨床、圓周磨床及圓盤磨床等產品，應用範圍涵蓋機械、國防、汽車、航太、電子、模具及醫療等產業，並以自有品牌KENT銷售全球。建德表示，建德近年產品增加聯網、IoT等智慧化功能，大幅提高產品附加價值，透過大數據分析，客戶可預先獲知設備何時會故障，先進行預防保養、減少產品不良率，降低生產成本、加速出貨效率。

建德去年營收約9億，EPS為1.47元，2月21日董事會決議，每股配發2.25977276元現金股利，參與上市前現金增資競價拍賣及公開申購的投資人，可享股息，完成增資，每股現金股利調整為2元。

建德生產的磨床以大陸為主要市場，受農曆春節假期，工作天數減少，1月營收下滑，2月營收回升至0.62億元、年成長43.84％，前二月營收1.06億元，年減0.98％。建德董事長李金旆表示，建德今年營運會逐季成長，全年營收及獲利追求成長。

建德表示，建德在大陸、日本和美國設有據點，就近提供客戶售後服務需求，還銷往義大利、德國、法國、英國、西班牙及泰國等國，印度、越南、巴西等新興經濟體，近年逐漸成為建德重點銷售區域。

建德指出，疫情逐步解封後，建德準備重啟在越南建廠計畫，並與歐洲、印度、中東當地知名工具機經銷商合作行銷，參與國際知名大型工具機展覽會，不單提高公司知名度，也有利爭取更多外銷訂單。

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