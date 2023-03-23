吳胤良│台股震盪向上 逢回分批布局

總經與市場觀察：

Fed 2023年第二次利率會議，與上月相同小幅升息1碼：聯準會（Fed）決議將聯邦基金利率（FFR）目標區間調升1碼至4.75％～5.00％，為連續第九次升息，一如市場的預期，且全數投票委員同意升息1碼，使利率來到2008年1月以來最高水平。

Fed下調今年經濟展望，避險情緒升溫：根據最新的經濟預測顯示，Fed將2023年美國GDP成長率預估值，從上次公布的0.5％下降至0.4％，2024年預估值則從1.6％大幅下調至1.2％，與去年12月會議發布的GDP成長率趨勢相同，顯示經濟將赴緩。至於通膨的高低將影響利率政策的走勢，而2023年通膨預估值則從3.1％些微升至3.3％，明年預估則呈持平的2.5％，暗示通膨離目標2％仍還有一些距離，令市場避險情緒升溫。

3月點陣圖顯示，Fed即將暫停升息，多數官員認為今年基準利率會介於5.0％至5.25％之間，與去年12月預測的終端利率相同，意旨將再調升1碼即為此次升息循環畫下終止符。而受近期美國地區性銀行出現倒閉消息影響，Fed於最新聲明稿中出現關鍵性轉變，文章中不再包括「持續提高聯邦基金利率目標區間」可能合適的措辭，暗示即將暫緩升息行動有望維穩金融市場情緒。

鮑爾於會後記者會重申抗通膨立場，令市場交投震盪：此次升息幅度符合市場預期，且聲明稿暗示即將停止升息，不過鮑爾也表明Fed仍有其他工具可保持銀行體系穩健，並再重申需將通膨降至2％目標的重要性。

台灣1月外銷接單雖仍年減達到2成，但結構中仍見到好轉的契機，也使得整體表現是優於市場先前悲觀的預期。製造業PMI中的客戶存貨已來到長期低檔，考量中國解封可望帶來需求回升，後續將有機會顯現補庫存的需求，也帶動對未來製造業景氣回穩的期待。而在內需方面，消費力道仍在回復的過程，且全民普發6,000元相關發行辦法也已出籠，第二季將成為持續刺激內需消費的動能。在內需可穩定成長，下半年外需回暖下，預估台灣2023年GDP成長可望呈現前低後高。

台股在本波美股回檔中表現相對強勢，主要仍是市場對於第二季起逐步復甦寄望頗深，且較早修正的次產業已逐漸恢復動能。隨著庫存調整告一段落，外需下半年有機會回到成長軌道，而內需在國門逐漸開放下，可望持續有所表現，台股2023年走勢呈現震盪往上，在本波國際股市回檔中表現也相對強勢。考量各產業庫存調整陸續進入尾聲，雖台股位階在國際股市中並不低，仍應把握利空測試的回檔機會，逢低分批布局。