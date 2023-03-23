3月23日一分鐘強弱勢股

3月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

鼎天（3306）

10

資金回籠、低價題材股發威，股價爆量攻漲停，創半年新高

東哥遊艇（8478）

10

訂單能見度達2025年，普發6千元登記已開跑，相關受惠股歡騰

保勝光學（6517）

10

今年起切入半導體檢測設備，法人估營收將較去年雙位數成長

新漢（8234）

9.96

後疫情時代工廠自動化需求增，2月營收5.37億元，年增21.62％

立端（6245）

9.96

去年稅後純益突破10億元創歷史高，股價亮燈漲停、再寫新天價

擎邦（6122）

9.94

2月營收4.38億元，創下歷史次高，股價改寫逾22年來新高

中美實（4702）

9.92

去年稅後純益1.18億元，年成長41.81％，股價創半年新高

保瑞（6472）

9.92

自有藥證產品比重大增，2月自結EPS 6.48元，年增近499％

駿吉-KY（1591）

9.87

外資連兩買385張，股價漲停、攻上30元大關，創近三年高

全訊（5222）

9.87

今年國防相關PA產品訂單能見度高，外資連五日買超1,706張

表：鄭郁平

3月23日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

富驊（5465）

9.17

外資反手調節1,003張，終止連四買，股價漲多拉回、失守5日線

慧洋-KY（2637）

6.13

BDI指數連兩日下挫，22日跌3.7％，散裝航運族群股價集體回檔

晟銘電（3013）

5.45

法人連三日大賣4,856張，尾盤賣壓加重，股價急殺跌破月線

光耀（3666）

5.37

股價22日跳空上漲後，23日量縮回檔，外資終止連五買

環科（2413）

5.3

外資連五日大倒貨3,955張，股價連兩日回檔，回測月線

逸達（6576）

5.12

盤中股價一度下殺跌停，惟下檔月線有撐，留長下影線

台航（2617）

5.07

BDI指數走跌，散裝航運類股集體回檔，法人連三賣385張

華電網（6163）

4.96

波段漲幅近3成，惟外資連六賣1,348張，導致獲利了結賣壓出籠

麗正（2302）

4.92

22日爆量留長上影線後遇壓，跌破5日線，外資連三賣1,342張

高力（8996）

4.51

前波強勢的重電股集體回檔，月線轉壓力，投信連二賣

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平