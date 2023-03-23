3月23日一分鐘強弱勢股
3月23日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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鼎天（3306）
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10
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資金回籠、低價題材股發威，股價爆量攻漲停，創半年新高
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東哥遊艇（8478）
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10
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訂單能見度達2025年，普發6千元登記已開跑，相關受惠股歡騰
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保勝光學（6517）
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10
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今年起切入半導體檢測設備，法人估營收將較去年雙位數成長
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新漢（8234）
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9.96
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後疫情時代工廠自動化需求增，2月營收5.37億元，年增21.62％
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立端（6245）
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9.96
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去年稅後純益突破10億元創歷史高，股價亮燈漲停、再寫新天價
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擎邦（6122）
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9.94
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2月營收4.38億元，創下歷史次高，股價改寫逾22年來新高
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中美實（4702）
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9.92
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去年稅後純益1.18億元，年成長41.81％，股價創半年新高
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保瑞（6472）
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9.92
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自有藥證產品比重大增，2月自結EPS 6.48元，年增近499％
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駿吉-KY（1591）
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9.87
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外資連兩買385張，股價漲停、攻上30元大關，創近三年高
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全訊（5222）
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9.87
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今年國防相關PA產品訂單能見度高，外資連五日買超1,706張
製表：鄭郁平
3月23日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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富驊（5465）
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9.17
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外資反手調節1,003張，終止連四買，股價漲多拉回、失守5日線
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慧洋-KY（2637）
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6.13
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BDI指數連兩日下挫，22日跌3.7％，散裝航運族群股價集體回檔
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晟銘電（3013）
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5.45
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法人連三日大賣4,856張，尾盤賣壓加重，股價急殺跌破月線
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光耀（3666）
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5.37
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股價22日跳空上漲後，23日量縮回檔，外資終止連五買
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環科（2413）
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5.3
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外資連五日大倒貨3,955張，股價連兩日回檔，回測月線
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逸達（6576）
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5.12
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盤中股價一度下殺跌停，惟下檔月線有撐，留長下影線
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台航（2617）
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5.07
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BDI指數走跌，散裝航運類股集體回檔，法人連三賣385張
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華電網（6163）
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4.96
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波段漲幅近3成，惟外資連六賣1,348張，導致獲利了結賣壓出籠
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麗正（2302）
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4.92
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22日爆量留長上影線後遇壓，跌破5日線，外資連三賣1,342張
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高力（8996）
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4.51
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前波強勢的重電股集體回檔，月線轉壓力，投信連二賣
製表：鄭郁平
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