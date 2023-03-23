保瑞飆654元天價 中裕漲停 生技股樂呵呵

生技股王保瑞（6742）今日開高後，再度亮燈漲停654元，再創新天價、中裕（4147）也強力鎖在漲停板87.4元，成功匯聚生技族群多頭人氣，中低價位個股表現活潑，杏國（4192）、泰福-KY（6541）漲幅都在4％以上，佐登-KY（4190）、皇將（4744）及永日（4102）等漲幅都在3％以上，上櫃生醫指數表現優於上市，漲幅在0.7％左右。

保瑞挾著2月單月EPS6.48元，年增499％，一個月賺贏去年第4季的5.38元，股價連2日漲停，今天以654元刷新掛牌來新高價，坐穩生技股王寶座。保瑞受惠產品組合改變，自有藥證產品比重大增，獲利水漲船高，2月營收新台幣15.75億元、年增377％，稅後盈餘4.95億元、年增516％，每股盈餘6.48元，年增499％；累計前2月營收34.7億元，稅後盈餘6.87億元，每股盈餘9.06元，年增374％。

佐登-KY斥資30億打造的全球首座巴洛克風格佐登妮絲城堡受到歡迎，自去年10月啟用到目前為止，已超過過百萬人次入園，貢獻佐登逾3億元營收。預期城堡今年預計入園人次將達190萬，以平均客單價550元估算，可貢獻今年營收近10億元。全球疫情趨緩，佐登兩岸門市營運將恢復疫情前水準，再加上城堡的貢獻，法人預期，今年營收有機會年增3成以上。

（時報資訊 郭鴻慧）

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