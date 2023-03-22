人工智慧催動…台積電供應鏈 集體歡騰

輝達（NVIDIA）GTC大會登場，執行長黃仁勳透露與台積電、艾司摩爾（ASML）與新思科技（Synopsys）四強聯手，將人工智慧（AI）加速技術運用於2奈米製程，激勵台積電ADR 21日大漲2.73％、現貨也漲逾3％，旺矽、巨有科技、創意等「台積鏈」集體狂歡。

NVIDIA於台北時間21日晚間舉行的GTC主題演講「利多大放送」，在黃仁勳演講喊話「AI的iPhone時代已來臨」下，AI、晶片相關廠信心大振，而其重要合作夥伴台積電更受惠DGX Cloud、cuLitho兩大應用利多加持，股價上演絕地大反攻。

受台積電ADR 21日大漲2.73％帶動，台股22日同樣由台積電勁揚3.09％領頭衝，法人連兩二買3.28萬張，收上最高價533元，跳空站穩所有均線之上，成交量也創逾一個月高，法人分析，美國銀行風暴逐漸降溫，資金有望持續進場回補。

「老大哥」台積電登高一呼，其供應鏈暨大聯盟成員集體歡騰，探針卡龍頭廠旺矽傳打入NVIDIA供應鏈、躍升AI概念股，加上高階HPC、AI測試需求新案陸續開出，今年業績看俏，股價22日直攻漲停，創近19個月高。

此外，台積電ASIC設計服務協力廠商巨有科技也勁揚7.54％；三福化、創意、宜特、閎康、環球晶、台勝科、合晶、家登、中砂也漲逾2％。

中信投顧指出，生成式AI應用快速興起，NVIDIA領先業界的高算力產品，將成為主要受惠者；而台系供應鏈方面，則推薦投資人可以繪圖處理器（GPU）、AI伺服器、顯卡等領域為布局主軸。

新光投信量化投資部協理袁永騰指出，AI旋風下IC製造及設計同步受惠，2024年有望重返半導體新成長周期，而美系外資最新公布三檔台股AI口袋名單股台積電、世芯-KY、緯穎，有望大啖AI時代新紅利。