多頭列車發動 摩根大通:台積電Q2比想像好

台積電（2330）股價22日上演復活大秀，摩根大通證券直指，台積電第二季營收動能將優於預期，季減幅度約5％～7％、小於先前估計，且2024年營運將全面回溫，給予650元推測合理股價估值，與甫調升台積電股價預期的里昂證券共襄盛舉，外資看台積電多頭列車重新發動。

台股22日大漲1.59％，最大功臣非台積電莫屬，國際資金單日大買台積電2.9萬張，為農曆年以來第二大買超量、僅次於開紅盤當日的8萬張，驅動股價單日大漲3.09％、終場收533元，初步脫離過去一個月來的狹幅震盪區間，同時激勵指數收復15,700點關卡，台股面子、裡子雙豐收。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，觀察台積電客戶近期的需求動能，可說憂喜參半。從正面角度來看，首先，台積電4與5奈米製程近期看到來自比特大陸與輝達（以電競GPU為主）的需求向上空間；其次，受惠高通帶動，射頻（RF）收發器加速升級到6奈米製程，台積電6與7奈米製程2024年將迎來強勁反彈。

相對地，較不那麼樂觀的訊息包括：一、因為iPhone、iPad、Mac需求不振，蘋果從農曆年後進一步對台積電4奈米製程砍單；二、受制於智慧機與PC持續進行庫存調整，其餘大客戶像是超微（AMD）、高通、聯發科的短期需求都裹足不前。

通盤考量正面、負面消息之後，摩根大通研判台積電第二季營收衰退幅度將比預期輕微。放眼下半年，摩根大通雖認為3奈米製程營收將放量，但提出對總體經濟的擔憂，恐會使整體半導體產業的復甦變得較為緩慢，所幸，Android陣營智慧機開始清理庫存，晶圓銀行（wafer bank）的存貨亦正在下滑，台積電5奈米製程下半年將會受惠部分智慧機客戶訂單回溫帶動。

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